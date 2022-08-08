قبل مؤتمر المناخ.. رئيس جمهورية فيجي يصل إلى شرم الشيخ – صور

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء – رضا السيد:

استقبل اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الاثنين، وليام كاتونيفيري، رئيس جمهورية فيجي وزوجته، والوفد المرافق، وذلك بمطار شرم الشيخ الدولي.

ورحب محافظ جنوب سيناء برئيس جمهورية فيجي والوفد المرافق له، ونقل تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي للوفد، واستعرض الجهود والاستعدادات الخاصة باستضافة مؤتمر المناخ، المقرر انطلاقه في نوفمبر المقبل بحضور عدد من رؤساء الدول والشخصيات الدولية.

وقال المحافظ، إن رئيس جمهورية فيجي جاء لزيارة مدينة شرم الشيخ، للوقوف على الاستعداد الخاصة باستضافة المؤتمر، والقدرة على استضافة وتأمين العدد الكبير المشارك في هذا المؤتمر، ومن المقرر أن تستمر زيارة الوفد لمدينة شرم الشيخ عدة أيام، للاطلاع على كافة المشروعات الجاري تنفيذها.

رافق المحافظ خلال استقبال رئيس جمهورية فيجي، المهندس ياسر جاهين نائب مدير مطار شرم الشيخ الدولي، والعميد أحمد صفاء قائد مكتب الاتصال بشرم الشيخ.