مصرع سيدة أسفل عجلات القطار في البحيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - البحيرة - أحمد نصرة:

لقيت سيدة مصرعها، اليوم الإثنين، بعد أن صدمها قطار المناشي أثناء عبورها مزلقان السكة الحديد بكوم حمادة في محافظة البحيرة.

تلقى اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة، بلاغا من شرطة السكة الحديد بوفاة سيدة إثر اصطدام قطار ركاب على خط المناشي، بها أثناء عبورها المزلقان البحرى بوسط مدينة كوم حمادة.

تبين أن السيدة تدعى "إلهام محمود عبد الفتاح" 50 عامًا، ربة منزل وتقيم في كوم حمادة، وجرى نقل جثمانها لمشرحة مستشفى كوم حمادة التخصصي وحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.