الاشتراك إجباري في الكول تون.. طلب إحاطة لوزير الاتصالات بشأن مخالفات شركات المحمول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

تقدمت النائبة الدكتورة أمل زكريا قطب، عضو مجلس النواب، اليوم الإثنين، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزير التنمية المحلية، بشأن السماح للأحياء والوحدات المحلية بتركيب شبكات محمول على أسطح العمارات السكنية؛ مما يتسبب في أخطار جسيمة، وأصبحت مصدرًا للتربح الشخصي غير الآمن لأصحاب العقارات بطرق غير سليمة وتصرف غير مسؤول من شبكات المحمول، وبعلم الأحياء والمدن بذلك .

ويتعلق طلب الإحاطة المقدم من النائبة أمل زكريا قطب، بسوء الخدمات المقدمة من شركات المحمول؛ خصوصًا إحدى هذه الشركات لأنها تخدع المواطن وتجبره على الاشتراك بكول تون دون استئذان وموافقته، وتتعمد خصم مبالغ مالية باهظة من جميع المستويات؛ محدودي الدخل ومتوسطي الدخل، وهذا لم يحدث منذ إنشاء الشبكات في مصر بهذا السوء، لعدم احترام المواطنين ولا توجد عندهم أية مصداقية مع العملاء، وارتفاع رسوم المكالمات، إضافة إلى إرغام المواطنين على الاشتراك في كول تون لمهرجانات وأغانٍ غير لائقة، وأيضاً الاشتراك في مسابقات رغمًا عنهم ودون علمهم.

وطالبت النائبة أمل زكريا بإحالة الطلب للمناقشة في الجلسة العامة، وإلى لجنة الإدارة المحلية ولجنة الدفاع والأمن القومي، وفتح هذه الملفات والمشكلات لأنها تضر بالأمن القومي المصري.