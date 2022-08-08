عودة للارتفاع.. سعر الذهب اليوم الاثنين في مصر بمنتصف التعاملات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر الذهب اليوم الاثنين في مصر بمنتصف التعاملات، وزاد الجرام جنيهين، مقارنة في بداية تعاملات اليوم، مع صعود المعدن عالميا، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

وكان سعر جرام الذهب هبط 7 جنيهات في بداية تعاملات اليوم الاثنين.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 717 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 921 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 1075 جنيها للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 1229 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

صعد سعر الجنيه الذهب إلى 8600 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

سعر الذهب اليوم عالميا

ارتفع سعر الذهب عالميا إلى نحو 1778 دولارا للأوقية في منتصف تعاملات جلسة اليوم الاثنين، أولى جلسات الأسبوع، بنسبة زيادة قدرها 0.18%، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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