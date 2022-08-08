شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وسائل إعلامية رسمية: الجيش الصيني يقوم الآن بإجراء تدريبات عسكرية بشكل منتظم والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - كشفت وسائل إعلامية صينية رسمية أن الجيش الصيني سيقوم الآن بإجراء تدريبات عسكرية بشكل منتظم شرق ما يسمى "الخط الأوسط" لمضيق تايوان (الصين) على خلفية زيارة نانسي بيلوسي لتايوان.

وجاء في المقال الذي نشره التلفزيون المركزي الصيني يوم الأحد: "من الآن فصاعدا، ستجري السفن الحربية والطائرات التابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني تدريبات منتظمة شرق مما يسمى (الخط الأوسط) لمضيق تايوان (الصين)".

وسائل إعلامية رسمية: الجيش الصيني يقوم الآن بإجراء تدريبات عسكرية بشكل منتظم



وأشار المقال الذي تحدث عن التدريبات العسكرية التي تجريها الصين قبالة سواحل تايوان، إلى أن المناورات العسكرية الصينية أظهرت أن "ما يسمى بالمياه الإقليمية لتايوان غير موجودة، وتايوان جزء من الصين، والأسطول الصيني يبحر في مياهه الإقليمية الخاصة".

وفي وقت سابق، قالت قيادة المنطقة الشرقية التابعة للجيش الصيني، إن "الجيش الصيني يواصل مناوراته قبالة ساحل تايوان، وفقا للخطة".

من جهته، أكد وزير الخارجية الصيني وانغ يي، أنه من الطبيعي أن ترد بلاده بحزم على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان، مبينا أن التدريبات التي يجريها الجيش الصيني شفافة ومهنية وتتماشى مع القانونين الصيني والدولي.

وقال وانغ يي خلال مؤتمر صحفي عقد عقب اجتماعات وزراء خارجية قمة شرق آسيا: "إجراءاتنا حازمة وقوية ومتناسبة، وتدريباتنا العسكرية مفتوحة وشفافة ومهنية، وتتماشى مع قانوننا المحلي والقانون الدولي والممارسات الدولية الشائعة، وذلك بهدف تحذير المعتدين وتأديب القوى التي تسعى إلى ما يسمى "استقلال تايوان".

وشدد على أن بكين ستحمي بحزم سيادة الصين ووحدة وسلامة أراضيها، وستردع الولايات المتحدة بحزم عن استخدام تايوان لاحتواء الصين، وستحطم بحزم وهم السلطات التايوانية بالسعي إلى الاستقلال بالاعتماد على دعم واشنطن.

وبدأت التدريبات الصينية رسميا وعلى نطاق واسع يوم الخميس الماضي، باستخدام الصواريخ والطائرات والسفن الحربية على خلفية زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي.

وزرات بيلوسي تايوان بتاريخ الثاني والثالث من أغسطس الجاري، في رحلة هي الأولى لرئيس مجلس النواب الأمريكي إلى تايوان منذ عام 1997، وأصبحت أكبر مسؤول أمريكي يزور الجزيرة في السنوات الـ 25 الماضية.

قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية، وو تشيان، إن الصين حثت الولايات المتحدة على احترام مصالح بكين والتخلي عن وهم السيطرة على البلاد بمساعدة تايوان.

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ونقلت وسائل إعلام عن وو تشيان قوله إن "جمهورية الصين الشعبية تحث الولايات المتحدة على أن تأخذ في الحسبان أهم المصالح والمخاوف الجادة لبكين، وأن تتخلى عن الوهم بأنهم يستطيعون استخدام تايوان للسيطرة على الصين، وأدعوهم إلى عدم اتباع المسار الخاطئ أكثر وأكثر".

وتصاعدت حدة التوترات بين بكين من جهة والولايات المتحدة وتايوان من جهة أخرى على خلفية زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، لتايوان الأسبوع الماضي رغم تحذيرات الصين التي اعتبرت هذه الزيارة تدخلا في الشؤون الداخلية للصين.

يجري الجيش الصيني مناورات عسكرية جديدة بالذخيرة الحية في الجزء الجنوبي من البحر الأصفر في الفترة من 6 إلى 15 أغسطس. حسب ما ذكره بيان إدارة الأمن البحري للبلاد.

وبحسب بيان السلطات الصينية، "بدأت التدريبات اليوم 6 أغسطس الساعة 8:00 بالتوقيت المحلي (3:00 بتوقيت موسكو). وستنتهي في الساعة 18:00 (13:00) يوم 15 أغسطس" منوها بأن دخول السفن إلى منطقة التمرين محظور.



ومنذ بداية أغسطس الحالي أجرى الجيش الصيني عدة مناورات عسكرية في مناطق مختلفة في وقت واحد وذلك كرد على زيارة رئيسة النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان رغم تحذيرات الجانب الصيني من إجراء هذه الزيارة.