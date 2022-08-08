عودة الحياة إلى طبيعتها في غزة بعد الهدنة

الشارقة - اميمة ياسر - عادت الحياة إلى طبيعتها في قطاع غزة، بعد دخول الهدنة ووقف إطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل حيز التنفيذ مساء أمس الأحد.

وأشار المسئولون عن معبر كرم أبو سالم التجاري، إلى أن 30 شاحنة محملة بالوقود بدأت في التحرك في طريقها إلى محطات توليد الكهرباء في قطاع غزة.

وقبل قليل، أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي فتح المعابر الحدودية مع قطاع غزة، بعد ساعات من وقف إطلاق النار في القطاع.

ولفت مسئولين في جيش الاحتلال، إلى إلغاء القيود المفروضة على سكان مستوطنات غلاف غزة، في أعقاب الهجمات المتبادل مع الفصائل الفلسطينية.

وكانت مصر نجحت في قيادة تهدئة الأوضاع ووقف التصعيد داخل قطاع غزة، بعد العدوان الإسرائيلي على القطاع ورد الفصائل الفلسطينية بهجمات صاروخية تجاه إسرائيل.

وأفاد مصدر مسئول، أمس، أنه في إطار حرص مصر على إنهاء حالة التوتر الحالية في قطاع غزة، كثفت مصر اتصالاتها مع كافة الأطراف لاحتواء التصعيد الحالي، وفي ضوء تلك الاتصالات تدعو مصر إلى وقف إطلاق النار بشكل شامل ومتبادل اعتبارا من ساعت 23:30 مساء يوم 7/ 8 / 2022 بتوقيت فلسطين.

وأشار المصدر إلى أن مصر تبذل جهودها للإفراج عن الأسير خليل العواودة ونقله للعلاج، وكذا العمل على الإفراج عن الأسير بسام السعدي في أقرب وقت ممكن.