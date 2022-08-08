السجن المؤبد بحق 4 أشخاص لمشاركتهم في قصف مطار بغداد

بغداد: أصدرت محكمة جنايات الكرخ في العاصمة العراقية بغداد اليوم الأحد، حكما بالسجن المؤبد بحق أربعة أشخاص شاركوا في استهداف مطار بغداد بالصواريخ نهاية كانون الثاني/يناير من العام الحالي.

وأوضح بيان لمجلس القضاء الأعلى أن الحكم صدر بحق المجرمين استنادا لأحكام قانون مكافحة الارهاب لسنة 2005.

وفي 28 كانون الثاني/ يناير الماضي، تعرض مطار بغداد الدولي لقصف بصواريخ كاتيوشا، من قبل ميليشيات مسلحة بدعوى استهداف قواعد أميركية هناك، ما أدى إلى إلحاق ضرر بإحدى الطائرات العراقية.