السجن المؤبد بحق 4 أشخاص لمشاركتهم في قصف مطار بغداد

07 أغسطس , 2022
بغداد: أصدرت محكمة جنايات الكرخ في العاصمة العراقية بغداد اليوم الأحد، حكما بالسجن المؤبد بحق أربعة أشخاص شاركوا في استهداف مطار بغداد بالصواريخ نهاية كانون الثاني/يناير من العام الحالي.
وأوضح بيان لمجلس القضاء الأعلى أن الحكم صدر بحق المجرمين استنادا لأحكام قانون مكافحة الارهاب لسنة 2005.
وفي 28 كانون الثاني/ يناير الماضي، تعرض مطار بغداد الدولي لقصف بصواريخ كاتيوشا، من قبل ميليشيات مسلحة بدعوى استهداف قواعد أميركية هناك، ما أدى إلى إلحاق ضرر بإحدى الطائرات العراقية.
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