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بالفيديو.. تفاصيل انفجار كدس العتاد في النجف

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بغداد - ياسين صفوان - كشف مصدر أمني، اليوم الاثنين، تفاصيل انفجار كدس عتاد تابع لسرايا السلام في محافظة النجف.
وقال المصدر لـ الخليج 365، إن "كدس عتاد تابع لسرايا السلام انفجر نتيجة التماس كهربائي أدى الى انفجار اسطوانات غاز".

واضاف المصدر أن "الانفجار حدث داخل المعسكر المجاور لملعب النجف الدولي الجديد"، مشيرا الى "وصول أكثر من 4 سيارات إطفاء وسيارات إسعاف".


ولفت الى، "سقوط أكثر من حالة وفاة وإصابات من بين المنتسبين داخل المعسكر ومن المنتسبين في الإطفاء".
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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