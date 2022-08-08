انت الان تتابع خبر صراع ناري بين بنزيما وليفاندوفسكي على الحذاء الذهبي بالليجا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ويقص شريط البطولة، أوساسونا وإشبيلية، يوم الجمعة المقبلة، في معقل الأول ملعب أل سادار.

وسيكون الصراع مشتعلا في الموسم الجديد على لقب هداف البطولة، الذي حققه الفرنسي كريم بنزيما نجم ريال مدريد في الموسم الماضي.



كريم بنزيما

بطل الليجا وهداف الموسم الماضي برصيد 27 هدفا، يظل المرشح الأول للفوز بجائزة هداف الدوري الإسباني في الموسم الجديد.

ويعيش النجم الفرنسي المخضرم، البالغ من العمر 34 عاما، حالة من النضج التهديفي بشكل استثنائي.

ويسعى بنزيما لمواصلة تقديم عروضه الجيدة، واستكمال مسلسل هز شباك الخصوم، لحصد لقب هداف الليجا للموسم الثاني على التوالي.

ليفاندوفسكي

القناص البولندي انضم لصفوف برشلونة ويتطلع للتألق في الليجا، بعد سنوات طويلة من التفوق في ألمانيا مع القطبين بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند.



وحقق ليفاندوفسكي، لقب هداف الدوري الألماني 7 مرات، مرة وحيدة بقميص دورتموند، و6 مرات مع بايرن ميونخ.

واستحوذ البولندي على جائزة هداف البوندسليجا منذ موسم 2017-2018 وحتى الموسم الماضي 2021-2022، أي لمدة 5 مواسم على التوالي.

ولا شك أن ليفاندوفسكي سيكون المنافس الأول لبنزيما على لقب هداف الليجا في الموسم الجديد، وسيواجه الفرنسي صعوبة كبيرة ضد البولندي.

إياجو أسباس

المهاجم الإسباني المخضرم صاحب ال 35 عاما، دائما ينافس على لقب الهداف في الليجا كل موسم.

نجم سيلتا فيجو حل ثانيا في قائمة هدافي الليجا للموسم الماضي برصيد 17 هدفا، بفارق 10 أهداف عن كريم بنزيما.

ويعد إياجو أسباس هو الهداف التاريخي لنادي سيلتا فيجو، حيث خاض إجمالي 418 مباراة وسجل 184 هدفا.

راؤول دي توماس

من المتوقع أن ينافس لاعب إسبانيول، البالغ من العمر 27 عاما، على لقب هداف الليجا في الموسم الجديد.

راؤول دي توماس الذي سجل الموسم الماضي مع الفريق الكتالوني، 17 هدفا، يسعى للقتال في الموسم الجديد، وتحسين سجله التهديفي.

ويعد دي توماس من أبرز المهاجمين في الليجا، وارتبط اسمه في الفترة الأخيرة بالعديد من الأندية وعلى رأسهم فريقه السابق ريال مدريد.

