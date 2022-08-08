انت الان تتابع خبر إيمي ودنيا سمير غانم تحييان الذكرى السنوية الأولى لدلال عبد العزيز (صور) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - إيمي سمير غانم قامت بنشر صورة لها تم تعديلها لتظهرها وكأنها تحمل صورة تجمع والديها معاً، وقامت بنشرها عبر حسابها بموقع إنستغرام ولم تضع أي تعليق عليها، بينما انهالت تعليقات متابعيها بالدعاء بالرحمة والمغفرة للفقيدين.وعلقت دنيا سمير غانم، علي الصورة: "رب اجعل مقامها في الفردوس الأعلي عدد ما نبض قلبنا للشوق لها، اللهم ارحمها وأذقها حلاوة الجنة و طيب الجنة و نعيم الجنة، ربنا يسعدك يا أجمل أم في الدنيا، شكرا علي كل حاجة يا أمي".يذكر أن دلال عبد العزيز أُعلِنت وفاتها رسمياً يوم 7 أغسطس من العام 2021، عن عمر 61 عاماً متأثرة بمضاعفات فيروس كورونا ، الذي تسبب في تليف بالرئة وعدم قدرتها على التنفس بصورة طبيعة.

ونعاها الإعلامي رامي رضوان زوج ابنتها دنيا سمير غانم رسمياً، عبر بيان قال فيه: أطيب وأحن قلب في الدنيا حبيبتي النجمة دلال عبد العزيز ماحبتش تسيب حبيبها لوحده وراحت له الجنة، إنا لله وإنا إليه راجعون، أرجوكم قراءة الفاتحة والدعاء لهما.

بينما نعى حسن الرداد زوج إيمي سمير غانم عبر صفحته الشخصية بموقع الفيس بوك قائلاً: والله ما قادر أكتب ولا مصدق، توفيت إلى رحمة الله تعالى حماتي وأمى الغالية الفنانة الكبيرة دلال عبدالعزيز، أطيب خلق الله.

وتابع: عمرى ما شفت منك غير كل خير يا حبيبتي، ربنا يغفر لك ويرحمك ويجمعنا مع بعض في الآخرة، عايز أقولك أنك هتلاقى مفاجأة حلوة مستنياكي، هتلاقي حبيب عمرك اللي طول الوقت بتسألي عليه، هتوحشينا قوي يا أمي، ربنا يجمعنا مع بعض في الآخرة.

