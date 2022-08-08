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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - من مقاتل سابق إلى أول رئيس يساري لكولومبيا، تحول جذري في حياة جوستافو بيترو، الذي أدى يوم الأحد، اليمين الدستورية رئيسًا للبلاد.



ففي احتفال خالف التقاليد، عُرضت فيه زخارف فراشة بألوان كولومبيا الوطنية - الأصفر والأزرق والأحمر - على الشاشات المحيطة بالمسرح، على عكس عمليات التسليم السابقة، سُمح لآلاف الأشخاص بالدخول إلى ساحة بلازا دي بوليفار في بوغوتا، خارج الكونجرس ومقابل قصر العدل.

وتجمع أنصار بترو في الحدائق والساحات لمشاهدة الحفل على الشاشات الكبيرة. ولوح البعض بالأعلام الحمراء والبيضاء والزرقاء لـM-19، وهي مجموعة حرب العصابات الحضرية السابقة التابعة لبترو، حسب صحيفة "فايننشال تايمز".

كل ما تريد معرفته حول رئيس كولومبيا الجديد "جوستافو بيترو"



وفي خطاب تنصيبه تعهد بيترو (62 عاما) بأن تكون "كولومبيا قوية وعادلة وموحدة"،مطلقا دعوة للجماعات المسلحة لتوقيع اتفاقية السلام فضلا عن إنهاء "الحرب على المخدرات" التي أثبتت فشلها.

ووعد بيترو بإحياء مفاوضات السلام الفاشلة مع متمردي جيش التحرير الوطني وتطبيق اتفاق سلام عام 2016 على الأعضاء السابقين في جماعة القوات المسلحة الثورية الكولومبية (فارك) الذين يرفضونه.

وقال بيترو إن الجماعات المسلحة يجب أن تقبل هذا الاتفاق، متعهدًا باستئناف العلاقات الدبلوماسية مع فنزويلا مما يسمح باستئناف التجارة بين البلدين والخدمات القنصلية.

في خطابه، كرر بترو العديد من الوعود من حملته الانتخابية، مشيرا إلى أنه بعد عقود من الصراع الدموي، كانت كولومبيا بحاجة إلى إصلاح شامل لجعلها "فرصة للحياة"، مضيفًا: "نحن هنا رغم كل الصعاب ضد أولئك الذين لا يريدون التخلي عن السلطة. لكننا فعلناها".

ورغم أن اتفاق السلام مع "فارك" سمح بخفض العنف، إلا أن كولومبيا لم تتمكن بعد من وضع حد نهائي للنزاع الداخلي الوحيد الذي لا يزال مستمرا في القارة.



كما أدت فرانسيا ماركيز، زميلة بترو التي صنعت التاريخ، اليمين الدستورية كأول نائبة رئيس كولومبية سوداء في بلد حكمته تاريخيا نخبة من الذكور البيض.

وولدت ماركيز (40 عاما) في الفقر في جنوب غرب البلاد الذي يعاني من العنف، وهي ناشطة بيئية وفازت بجائزة جولدمان المرموقة في عام 2018.

"إنه نصر عظيم للشعب الكولومبي أن يكون له أخيرًا حكومة شعبية، بعيدًا عن الأوليغارشية والعشائر السياسية"، تقول شيومارا خيمينيز عالمة نفس، بينما كانت دائرة الطبول تداعب الباعة الجائلين وتوزع الأعلام على المحتفلين.

وقال جايرو باراهونا، وهو حلاق من بوغوتا، إنه يتوقع من بترو مساعدة الطبقة العاملة والمتوسطة، مضيفًا: "هناك فرص الآن لدعم الأعمال الصغيرة والعمال".



ووعد بترو الذي غادر صفوف المتمردين قبل ثلاثة عقود، بإصلاح الأراضي، ووقف التنقيب عن النفط والغاز وتمويل الوصول الشامل إلى الرعاية الصحية والتعليم العالي، كما تعهد بمعالجة الفساد في الجيش والحياة العامة وتنفيذ اتفاق السلام لعام 2016 مع القوات المسلحة الثورية لكولومبيا (فارك).

ومن المحتمل أيضًا أن تكون هناك خطوات جديدة في حرب المخدرات، بعد أن أصبحت كولومبيا أكبر منتج للكوكايين في العالم، والذي بات المصدر الرئيس لتمويل الجماعات المسلحة في جميع أنحاء البلاد، حسب "فايننشال تايمز".

وقال بترو في خطاب تنصيبه: "حان الوقت لعقد اتفاقية دولية جديدة تقبل فشل الحرب على المخدرات. الحرب على المخدرات عززت المافيا وأضعفت الدول".

من جهته، أعلن وزير مالية بترو، خوسيه أنطونيو أوكامبو، وهو اقتصادي صديق للسوق وتلقى تعليمه في جامعة ييل، أنه سيتم إرسال مشروع قانون الإصلاح الضريبي إلى الكونجرس، اليوم الإثنين.

وقبل أداء القسم، عقد بترو اجتماعات مع رؤساء من جميع أنحاء المنطقة، بما في ذلك ألبرتو فرنانديز من الأرجنتين، ولويس آرس من بوليفيا، وغييرمو لاسو رئيس الإكوادور.

وقالت سيلفانا أمايا، محللة المخاطر السياسية في بوغوتا، إنه "من المرجح أن يقدم بترو إصلاحاته ذات الأولوية، وهي سياسة الضرائب والزراعة ومكافحة الفساد في الأسابيع القليلة الأولى، ما من شأنه أن يتيح لنا معرفة مدى قوة العلاقة بين بترو والتشريع".