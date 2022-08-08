شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وسائل إعلام كورية شمالية: كيم يعقد اجتماعين مع مجلس الشعب الأعلى والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - كشفت وسائل إعلام كورية شمالية، أن زعيم البلاد، كيم جونج أون، سيعقد اجتماعين رئيسيين مع مجلس الشعب الأعلى (البرلمان) خلال الفترة المقبلة.

ووفق وكالة الأنباء المركزية الرسمية فإن أحدهما لمراجعة سياسة البلاد لمكافحة جائحة كورونا خلال الأسابيع المقبلة مع إعلانها عدم وجود إصابات جديدة بكوفيد-19 منذ أواخر يوليو/تموز.

وسائل إعلام كورية شمالية: كيم يعقد اجتماعين مع مجلس الشعب الأعلى



وأوضحت أن البرلمان سيجتمع في السابع من سبتمبر/أيلول لمناقشة قوانين الأدوية والحماية الذاتية وتطوير الفضاء.

وبشكل منفصل، قررت كوريا الشمالية عقد اجتماع عام للقيام بمراجعة طارئة لمكافحة الجائحة في أوائل أغسطس/ آب "لتأكيد التوجه الجديد" في سياستها.



ويأتي اجتماع كوفيد-19 في الوقت الذي قالت فيه كوريا الشمالية الأسبوع الماضي إن جميع المصابين بالحمى قد تعافوا فيما يمثل نهاية الموجة الأولى من جائحة كورونا منذ اعترافها بتفشي الفيروس في منتصف مايو/أيار.

ولم تؤكد بيونج يانج مطلقا عدد الأشخاص المصابين بكوفيد-19 ولكنها قالت إن نحو 4.77 مليون مريض بالحمى تعافوا تماما وتوفي 74 شخصا.

حذرت الأمم المتحدة في "تقرير سري" جديد، من أن كوريا الشمالية تستعد حاليا لإجراء أول تجربة نووية لها منذ عام 2017.

ويذكر التقرير السري الذي قالت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إنها اطلعت على أجزاء منه، رصد أعمال الإنشاء الجارية في منشأة اختبار تحت الأرض في شمال كوريا الشمالية خلال الأشهر الأخيرة.



وأشار التقرير تحديدا إلى أن "العمل في موقع بانجاي-ري للتجارب النووية يمهد الطريق للمزيد من التجارب النووية من أجل تطوير أسلحة نووية".

وتشير صور الأقمار الصناعية للموقع إلى أن كوريا الشمالية تعمل على إصلاح شبكة الأنفاق الخاصة بها في بانجاي-ري، بالإضافة إلى إعادة بناء هياكل في الموقع كان قد تم إزالتها خلال مفاوضات عام 2018 مع الولايات المتحدة.



ووفقا لتقرير الأمم المتحدة، والذي يغطي النشاط على مدار الأشهر القليلة الماضية، فقد تم أيضا زيادة قدرة إنتاج المواد الانشطارية في منشأة يونجبيون النووية في البلاد.

وكان هناك قلق لدى المراقبين على مدار أشهر من أنه في أعقاب العديد من تجارب إطلاق الصواريخ التي أجرتها بيونج يانج، فإن كوريا الشمالية قد تكون على وشك إجراء أول تجربة نووية لها منذ ما يقرب من خمس سنوات.

وسلطت الوكالة الدولية للطاقة الذرية الضوء منذ يونيو/حزيران على النشاط في بانجاي-ري، وهو الموقع الذي أجرت فيه كوريا الشمالية ستة تفجيرات تجارب نووية بين عامي 2006 و2017.

وتخضع حكومة بيونج يانج لعقوبات صارمة نتيجة برنامجها للأسلحة النووية والصواريخ الباليستية.

وقال مسؤول كوري جنوبي، في وقت سابق إن رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي تخطط لزيارة منطقة حدودية بين الكوريتين.

وأضاف: "المنطقة الحدودية بين الكوريتين التي ستزورها رئيسة مجلس النواب الأمريكي تشرف عليها الأمم المتحدة وبيونج يانج".

ووصلت بيلوسي إلى كوريا الجنوبية مساء الأربعاء المضى وسط تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة والصين في أعقاب زيارتها رفيعة المستوى إلى تايوان.



وكان مسؤول في المكتب الرئاسي قد قالإ ن الرئيس يون الذي يقضي إجازة الصيف حاليا، ليست لديه خطة للقاء بيلوسي.

لكن يبدو أن يون اختار اتصالا هاتفيا بدلا من لقاء منفصل مع بيلوسي وسط دعوات الدوائر السياسية إلى ضرورة لقائه معها.

والأربعاء، انتقدت كوريا الشمالية ما وصفته بـ "التدخل الوقح" للولايات المتحدة في الشؤون الداخلية للصين.

جاء ذلك في أول تعقيب من بيونج يانج على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان، وفق وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية.