انت الان تتابع خبر الحبس الشديد لمنتحل صفة قاضٍ في النجف والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر إعلام القضاء في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "محكمة جنايات النجف، اصدرت حكما بحق احد المجرمين بالحبس الشديد لمدة سنتين عن جريمة انتحاله صفة قاض محكمة جنح ومراجعة الدوائر المختلفة ومديرية بلدية النجف بتلك الصفة بغير حق".



وأضاف البيان، أن "المحكمة اصدرت حكمها بحق المجرم وفقا لاحكام القرار 160/ اولاً / 1 لسنة 1983".

