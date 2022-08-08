ابرزها ستيرلينغ.. تشيلسي يحسم 5 صفقات قوية

كان تشيلسي نشيطًا للغاية فى فترة الانتقالات الجارية، وحسم خمس صفقات هذا الصيف، بعدما ضم كلا من رحيم سترلينج وكاليدو كوليبالي وكارني تشوكويميكا ومارك كوكوريلا وجابرييل سلونينا من مانشستر سيتي ونابولي وأستون فيلا وبرايتون وشيكاغو فاير على التوالي.

وأنفق البلوز ما يعادل 167.93 مليون جنيه إسترليني على التعاقدات الصيفية، حيث يتطلع فريق توماس توخيل للمنافسة على جميع البطولات هذا الموسم، حيث بدأوا مشوارهم في الدوري الإنجليزي الممتاز 2022-23 بالفوز 1-0 على إيفرتون في ملعب جوديسون بارك يوم السبت (6 أغسطس).

ولا يزال بإمكان العملاق الإنجليزى عقد المزيد من الصفقات قبل إغلاق الانتقالات الصيفية فى الأول من سبتمبر.

ونستعرض فيما يلى اللاعبين الخمسة الذين وقع معهم تشيلسي حتى الآن هذا الصيف:ـ

كاليدو كوليبالي – من صفوف نابولي- 34.2 مليون جنيه إسترليني

رحيم سترلينج – من صفوف مانشستر سيتي- 50.5 مليون جنيه إسترليني

مارك كوكوريلا – من صفوف برايتون- 58.7 مليون جنيه إسترليني

كارني تشوكويميكا- من صفوف أستون فيلا- 20 مليون جنية استرليني

جابرييل سلونينا- من صفوف شيكاغو فاير- 8.1 مليون جنية استرليني