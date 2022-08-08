تظلمات الثانوية العامة 2022.. ننشر درجات النجاح في جميع المواد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة الله عبدالرحمن:

بعد أن أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نسبة النجاح بالثانوية العامة هذا العام 75.04%، وعدد الطلاب الناجحين 457.062 طالب وطالبة، ننشر الدرجة النهائية لمجموع الثانوية العامة من 410 درجات، تم توزيعها على جميع المواد الدراسية التي تضاف للمجموع لكلا الشعبتين (العلمية والأدبية) على النحو التالي:

- مادة اللغة العربية، المجموع الكلي 80 درجة، ودرجة النجاح 40 درجة.

- اللغة الأجنبية الأولى المجموع الكلي 50 درجة، ودرجة النجاح 25 درجة.

- اللغة الأجنبية الثانية، المجموع الكلي 40 درجة، ودرجة النجاح 20 درجة.

- الكيمياء، المجموع الكلى 60 درجة، ودرجة النجاح 30 درجة.

- الفيزياء، المجموع الكلي 60 درجة، ودرجة النجاح 30 درجة.

- الجيولوجيا، المجموع الكلي 60 درجة، ودرجة النجاح 30 درجة.

- الأحياء، المجموع الكلي 60 درجة، ودرجة النجاح 30 درجة.

- التاريخ، المجموع الكلي 60 درجة، ودرجة النجاح 30 درجة.

- الجغرافيا، المجموع الكلي 60 درجة، ودرجة النجاح 30 درجة.

- الفلسفة والمنطق، المجموع الكلي 60 درجة، ودرجة النجاح 30 درجة.

- علم النفس والاجتماع، المجموع الكلي 60 درجة، ودرجة النجاح 30 درجة.

فروع الرياضيات

- الجبر والهندسة الفراغية المجموع الكلي 30 درجة، ودرجة النجاح 15 درجة.

- التفاضل والتكامل، المجموع الكلي 30 درجة، ودرجة النجاح 15 درجة.

- الاستاتيكا، المجموع الكلي 30 درجة، ودرجة النجاح 15 درجة

- الديناميكا، المجموع الكلي 30 درجة، ودرجة النجاح 15 درجة.

- التربية الدينية (لا يضاف للمجموع) 25 درجة، درجة النجاح 12.5 درجة.

- التربية الوطنية (لا يضاف للمجموع) 25 درجة، درجة النجاح 12.5 درجة.

- الاقتصاد والإحصاء (لا يضاف للمجموع) 50 درجة، ودرجة النجاح 25 درجة.

خطوات التظلم على نتيجة الثانوية العامة 2022:

أولا كيفية التقديم:

1- فتح باب التقدم غدا، ويستمر لمدة 10 أيام من خلال موقع الوزارة.

2- تتم أعمال التقدم بالطلبات وتحديد المواد ومواعيد الاطلاع إلكترونيًا.

3- تحصيل رسوم اطلاع الطلاب المتضررين من نتائجهم (300 جنيه) لكل مادة.

٤.تودع الرسوم لحساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية إلكترونيًّا من خلال منافذ التحصيل المعتمدة لدى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

ثانيًا: بعد قبول طلب التظلم:

1- حضور الطالب بمفرده لمقر التقدير المركزي أو مع ولي أمره وممنوع اصطحاب مدرس المادة.

2- الالتزام بالحضور في الموعد المحدد للاطلاع، ومن يتخلف ليس من حقه التقديم بطلب مرت أخرى.

3. تقديم صورة ضوئية واضحة من بطاقة الرقم القومي للطالب وولي الأمر.

4. يتم الاطلاع على صورة البابل شيت، بالإضافة إلى نموذج الإجابة.

5. يقوم الطالب بمراجعة تظليل الإجابات الخاصة به وكتابة ملاحظاته والتوقيع بنفسه عليها.

ثالثًا: الإجراءات المتبعة بعد التقديم:

1- في حالة تعديل درجات الطالب يتم إخطار الطالب بنتيجة التظلم واسترداد الرسوم إلكترونيًّا.

2- يتم تجميع الدرجات طبقًا لتوزيع الدرجات على نموذج الإجابة ويدون الطالب ملاحظاته بالمكان المخصص لذلك بنموذج الملاحظات.

3- تعتمد مذكرات الزيادة من خلال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أو نائب رئيس عام الامتحان لتنظيم أعمال لجان الإدارة ولجان نظام المراقبة.

وأعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أمس، في الفيديو التفصيلي لإحصائيات نتيجة الثانوية العامة للعام الدراسي 2021-2022 أن نسبة النجاح العامة لدفعة الثانوية العامة المصرية 2021-2022 هي %75.04، بالإضافة إلى أن نسبة النجاح في الشعبة العلمية علوم %78.32 وفي الشعبة العلمية رياضيات %81.10 وفي الشعبة الأدبية %68.38.