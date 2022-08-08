طريق يربط 4 مناطق.. لماذا تُزيل القاهرة عقارات بمنطقة ألماظة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

تواصل محافظة القاهرة وحي مصر الجديدة أعمال إزالة العقارات المتعارضة مع توسعة شارع حسين كامل سليم بمنطقة ألماظة.

وقال الدكتور إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، إنه لن يتم إنشاء محور مروري جديد في المنطقة الجارية بها أعمال الإزالات.

وأضاف صابر، لمصراوي، أنه يتم توسعة طريق حسين كامل سليم في ألماظة لما له من أهمية لربط امتداد طريق السويس بمصر الجديدة والقضاء على الاختناقات المرورية في تلك المنطقة.

وأكد نائب محافظ القاهرة أن هذا الشارع له أهمية كبيرة حيث يربط بين شارع الثورة -امتداد طريق السويس- وأحياء المنطقة الشرقية وتشمل: مصر الجديدة والنزهة ومدينة نصر.

وشدد نائب المحافظ على أنه يتم دفع التعويضات القانونية لسكان الشارع بشكل منتظم وفقا لتوجيهات اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة.

ويتم تنفيذ أعمال توسعة طريق حسين كامل سليم بألماظة، لخلق شريان حيوي.

وقد تابع اللواء حسام لبيب محمد خميس، رئيس حي مصر الجديدة، أمس السبت، أعمال النظافة ورفع المخلفات (الرتش والمخلفات الصلبة من الهدم) بشارع حسين كامل سليم.