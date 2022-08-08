القطعة وصلت لـ3 ملايين.. الإسكان تنتهي من حجز أراضي الأكثر تميزا خلال ساعتين



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

بدأت وزارة الإسكان اليوم المرحلة الأولى من حجز أراضي الإسكان الأكثر تميزا في مدن بني سويف الجديدة وأسيوط الجديدة وسوهاج الجديدة وأسوان الجديدة، بمساحات تتراوح من 374 مترًا وحتى 2337 مترًا.

وخلال أول ساعتين من فتح باب الحجز الإلكتروني للأراضي تم حجز جميع الأراضي المتاحة في الـ4 مدن بإجمالي 156 قطعة أرض سكنية كاملة المرافق.

مقدم الحجز وصل لـ350 ألف جنيه، ومتوسط سعر قطعة الأرض في بني سويف الجديدة مليون و405 ألف، حيث سجل المتر 2510 جنيه، وفي سوهاج الجديدة تراوحت قطعة الأرض بين 2.3 مليون جنيه حتى 3 ملايين و100 ألف حيث سجل المتر 2730 جنيه.

وفي مدينة أسوان الجديدة سجل سعر المتر 2305 جنيه، ووصل متوسط قطعة الأرض لـمليون جنيه.

خطوات الحجز الإلكتروني:

- يتم الدخول على الموقع مرة أخرى بكلمة المرور والرقم القومي وتظهر شاشة توضح البيانات الأساسية بالاستمارة السابق تسجيلها.

- تظهر شاشة تمثل بيانات الأراضي المتاح الحجز عليها مرتبة على النحو التالي: -

المحافظة - المدينة - المنطقة - الحي - المجاورة - رقم القطعة.

- الضغط على مفتاح تأكيد الحجز مع امكانية طباعة كامل بيانات الاستمارة.

وسيتم إتاحة شاشة على الموقع الإلكتروني اضغط هنا ، بنك التعمير والإسكان بعد الانتهاء من فترة الحجز حتى يتمكن العملاء الغير فائزين من تسجيل طلبات رد مبلغ جدية الحجز بعد خصم مصروفات التسجيل، يتم تنفيذ الطلب خلال خمسة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب ويتم رد المبلغ بنفس أسلوب السداد.

الخطوة التالية، عبارة عن استكمال باقي مقدم الحجز خلال الفترة من يوم الأحد 28 أغسطس 2022 وحتى يوم 27 سبتمبر، وفي حالة عدم استكمال الإجراءات أو إلغاء حجز قطعة الأرض السكنية التي تم اختيارها يتم رد مبلغ جدية الحجز من الفرع المختص مع مراعاة ما جاء في حالات إلغاء التخصيص الواردة بالشروط العقارية بكراسة الشروط للعملاء الفائزين.

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