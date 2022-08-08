أحدث صور لأعمال مشروع محور 26 يوليو بمناطق البراجيل وبشتيل وعرابي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

تواصل الحكومة، تنفيذ أعمال مشروع إنشاء محور 26 يوليو الجديد، بمحافظة الجيزة، في إطار تسهيل الحركة المرورية أمام المواطنين.

وحددت الأجهزة المعنية، 30 ألف جنيه قيمة التعويض للغرفة الواحدة في العقار المزال، و1500 جنيه لمتر المحل، أو المتر التجاري، بعد صدور قرار نزع الملكية.

وقال مصدر بمحافظة الجيزة، إن العمل يجري الآن على الانتهاء من الأعمال الخاصة بمحور 26 يوليو الجديد، وتواصل الأجهزة المعنية بالمحافظة، أعمال الإزالات بالكامل لتنفيذ المشروع.

وأوضح المصدر لمصراوي، أن إجمالي التعويضات للمضارين من إزالات العقارات والمباني المتعارضة مع خطة مسار التوسعات للمحاور المرورية الجديدة بالجيزة تصل وحدها إلى أكثر من 4 مليارات جنيه.

ورصدت عدسة "الخليج 365" أحدث الصور لأعمال مشروع محور 26 يوليو الجديد في مناطق البراجيل وبشتيل وعرابي.