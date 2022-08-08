شكرا لقرائتكم خبر عن بعد نهاية الجولة الأولى.. تعرف على جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز 2022/2023 والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - انتهت مواجهات الأسبوع الأول من الدوري الإنجليزي الممتاز في نسختة الجديدة 2022/2023 مساء الأحد الماضي بمواجهة جمعت بين مانشستر سيتي ووست هام يونايتد.

والتي انتهت بفوز كتيبة بيب جوارديولا بهدفين في ديار وست هام بهدفين عن طريق الوافد " إيرلينج هالاند" مقابل لا شيء لأصحاب الأرض.

ونرصد لكم عبر موقعنا " السعودية سبورت"فيما يلي جدول ترتيب البريميرليج 2022/2023، بعد انتهاء الجولة الأولى من مجريات البطولة الإنجليزية.

جدول ترتيب مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز 2022/2023

المركز الأول - توتنهام، 3 نقاط.

المركز الثاني - بورنموث، 3 نقاط.

المركز الثالث - آرسنال، 3 نقاط.

المركز الرابع - مانشستر سيتي، 3 نقاط.

المركز الخامس - نيوكاسل يونايتد، 3 نقاط.

المركز السادس - برايتون، 3 نقاط.

المركز السابع - ليدز يونايتد، 3 نقاط.

المركز الثامن - تشيلسي، 3 نقاط.

المركز التاسع - برينتفورد، نقطة.

المركز العاشر- فولهام، نقطة.

المركز الحادي عشر - ليستر سيتي، نقطة.

المركز الثاني عشر - ليفربول، نقطة.

المركز الثالث عشر - مانشستر يونايتد، دون نقاط.

المركز الرابع عشر - ولفرهامبتون، دون نقاط.

المركز الخامس عشر - إيفرتون، دون نقاط.

المركز السادس عسر - أستون فيلا، دون نقاط.

المركز السابع عشر - كريستال بالاس، دون نقاط.

المركز الثامن عشر - نوتينجهام فورست، دون نقاط.

المركز التاسع عشر - وست هام، دون نقاط.

المركز العشرون - ساوثهامبتون، دون نقاط.

تعرف على موعد انطلاقة منافسات الجولة الثانية في الدوري الإنجليزي الممتاز 2022/2023

من المقرر أن تفتتح منافسات الجولة الثانية من البريميرليج 2022/2023، يوم السبت القادم الموافق 13 من شهر أغسطس الجاري، بمواجهة تجمع بين أستون فيلا وإيفرتون.

وتبدأ إنطلاقة المباراة في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرًا بتوقيت القاهرة، الثانية والنصف بتوقيت مكة المكرمة، الثالثة والنصف بتوقيت أبو ظبي.