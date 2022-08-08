شكرا لقرائتكم خبر عن هالاند يحقق حدث تاريخي مع مانشستر سيتي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - حقق الدولي النرويجي إيرلينج هالاند حدث تاريخي مع ناديه الجديد مانشستر سيتي الإنجليزي، بعد هدفين سجلهم أمس في شباك وست هام يونايتد الإنجليزي.

هالاند يحقق حدث تاريخي مع مانشستر سيتي

-أصبح هالاند يصبح أول لاعب في مانشستر سيتي يسجل ثنائية في أول مباراة منذ أجويرو 2011.

- بالإضافة إلى أصغر لاعب يسجل ثنائية في الدوري الإنجليزي من أول مباراة له بعد ماركوس راشفورد (22 عاما و17 يوما).

وانتهت مواجهات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز في نسختة الجديدة 2022/2023 أمس، بمواجهة جمعت بين مانشستر سيتي ووست هام يونايتد.

والتي انتهت بفوز كتيبة السماوي على أصحاب الديار بهدفين عن طريق الوافد " إيرلينج هالاند" مقابل لا شيء لأصحاب الأرض.

ونقدم لكم في السطور التالية من خلال موقعنا " السعودية سبورت "فيما يلي جدول ترتيب الدوري الانجليزي 2022/2023، بعد انتهاء منافسات الأسبوع الأول.

جدول ترتيب مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز 2022/2023

1 - توتنهام، 3 نقاط.

2 - بورنموث، 3 نقاط.

3 - آرسنال، 3 نقاط.

4 - مانشستر سيتي، 3 نقاط.

5 - نيوكاسل يونايتد، 3 نقاط.

6 - برايتون، 3 نقاط.

7 - ليدز يونايتد، 3 نقاط.

8 - تشيلسي، 3 نقاط.

9 - برينتفورد، نقطة.

10- فولهام، نقطة.

11 - ليستر سيتي، نقطة.

12 - ليفربول، نقطة.

13 - مانشستر يونايتد، دون نقاط.

14 - ولفرهامبتون، دون نقاط.

15 - إيفرتون، دون نقاط.

16 - أستون فيلا، دون نقاط.

17 - كريستال بالاس، دون نقاط.

18 - نوتينجهام فورست، دون نقاط.

19 - وست هام، دون نقاط.

20 - ساوثهامبتون، دون نقاط.

تعرف على موعد افتتاح منافسات الجولة الثانية في الدوري الإنجليزي الممتاز

وتفتتح منافسات الجولة الثانية من البريميرليج 2022/2023، يوم السبت القادم الموافق 13 من شهر أغسطس الجاري، بمواجهة تجمع بين أستون فيلا وإيفرتون.

على أن تبدأ إنطلاقة المباراة في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرًا بتوقيت القاهرة، الثانية والنصف بتوقيت مكة المكرمة، الثالثة والنصف بتوقيت أبو ظبي.