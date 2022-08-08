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تعليق ناري من الصحف الإنجليزية بعد خسارة اليونايتد أمام برايتون

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محمد الفلاح - علقت العديد من الصحف الإنجليزية اليوم الإثنين على خسارة اليونايتد أمس من برايتون في الأولد ترافورد بهدفين مقابل هدف عكسي.

ونرصد لكم عبر موقعنا " سبورت" في السطور التالية تعليق العديد من الصحف على الهزيمة الفاضحة للشياطين الحُمر في عقر ديارهم بأولى جولات الممتاز 2022/2023.  

تعليق الصحف البريطانية على خسارة اليونايتد أمس أمام برايتون

تعليق الغارديان على هزيمة اليونايتد من برايتون

-‏ وظيفة صعبة.

- هزيمة برايتون تُظهر لـتين هاخ الواقع.

بينما ذكرت صحيفة التايمز

- بداية كابوس مانشستر يونايتد.

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تعرف على موعد مباراة مانشستر يونايتد القادمة والقنوات الناقلة

من المقرر أن يقع الشياطين الحمر في مواجهة برينتفورد يوم السبت القادم الموافق 13 من شهر أغسطس الجاري.

وتبدأ إنطلاقة المباراة في تمام الساعة السادسة والنصف بتوقيت القاهرة، السابعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة والنصف بتوقيت أبو ظبي.

على أن تذاع المباراة عبر شبكة قنوات بين سبورتس الناقل الحصري للمباريات الأوروبية في الشرق الأوسط والقارة الإفريقية السمراء.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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