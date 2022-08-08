​​عمرة 1444.. تحذير سياحي وموعد أولى الرحلات وعدد التأشيرات المتوقعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

كشف مصدر بوزارة السياحة والآثار، أن اللجنة العليا للحج والعمرة التابعة للوزارة، تعقد الأسبوع المقبل اجتماعات مكثفة لوضع آليات العمل لموسم العمرة 1444 هجرية.

وأوضح المصدر لمصراوي، أن الاجتماع يناقش آليات وضوابط موسم العمرة الجديد، وعدد التأشيرات ومقترحات شركات السياحة بشأن الموسم، وغيرها من التفاصيل الأخرى.

واستعرض مجلس الوزراء، الخميس الماضي، تقريرا بشأن ضوابط ومحددات موسم العمرة الجديد 1444 هجرية، وتمت الموافقة على اتخاذ وزارة السياحة والآثار إجراءات تسجيل الشركات لبدء موسم العمرة اعتباراً من أول أكتوبر المقبل.

500 ألف تأشيرة

من جانبهم، طالب بعض أصحاب شركات السياحة الدينية في تصريح لمصراوي ما يلي:

- استمرار العمرة 6 أشهر ومراعاة الظروف الاقتصادية التي تمر بها الشركات.

- عدم زيادة خطاب الضمان على شركات السياحة لـ 300 ألف جنيه.

- رفع السقف العددي للمعتمرين عن 500 ألف تأشيرة حفاظا على الموسم وعدم هروب المعتمر إلى طرق أخرى أرخص وأقل بما يضمن نجاح موسم العمرة.

- ضرورة السيطرة على منع تداول التأشيرات والقضاء على السماسرة.

- الانتهاء من الضوابط المنظمة للعمرة خصوصا أعداد التأشيرات.

- ضرورة ثبات الضوابط المنظمة للعمرة وعدم تغييرها كل عام.

وأكدت الشركات، أن تقليل عدد التأشيرات من شأنه أن يؤدي إلى قيام المواطنين المصريين للتفكير في طرق أخرى لأداء العمرة ما يضيع على الدولة الملايين من الجنيهات، كما يعرض المصريين للنصب من سماسرة وتجار التأشيرات.

تحذير سياحي

حذرت وزارة السياحة والآثار، المواطنين من الحجز لأي رحلات عمرة إلا من خلال شركات السياحة المرخصة حفاظا على حقوق المعتمرين وعدم تعرضهم لمحاولات نصب من كيانات وهمية غير شرعية.

وأوصت الوزارة، باستمرار ضوابط العمرة الخاصة بالموسم الماضي، مع إجراء بعض التعديلات منها آليات التشغيل، مع ضرورة بدء شركات السياحة الدينية خلال الشهر الجاري من إجراءات توثيق العقود، على أن تبدأ الرحلات في أكتوبر المقبل.