رئيس الوزراء يستعرض الاستراتيجية الوطنية للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد غايات:

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا؛ لاستعراض الاستراتيجية الوطنية للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، وذلك بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتور طارق العربي، رئيس جهاز تنظيم وإدارة المخلفات بوزارة البيئة.

وخلال الاجتماع، استعرضت وزيرة البيئة الاستراتيجية الوطنية للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، والتي تستهدف تخفيض التأثير السلبي للإفراط في استهلاك الأكياس البلاستيكية على الصحة والبيئة والاقتصاد والمجتمع، من خلال تخفيض استهلاك الأكياس البلاستيكية إلى 100 كيس للفرد في السنة بحلول عام 2025، و50 كيسًا للفرد في السنة بحلول عام 2030.

وأشارت الوزيرة إلى أن الوزارات المعنية بتنفيذ الاستراتيجية تتمثل في وزارات: التجارة والصناعة، والبيئة، والتعاون الدولي، والصحة، والتنمية المحلية، والسياحة، والمالية، والتموين والتجارة الداخلية.

وعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد الإجراءات المتخذة على المستوى الوطني لتنفيذ الاستراتيجية، مشيرة في هذا الصدد إلى مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين وزارة البيئة، وكل من الشركة الدولية للخدمات البترولية والصناعية "إنكوم"، وشركة "أوكيانوس العالمية" لتنفيذ مشروع مشترك باسم "أوكيانوس مصر"، لتصنيع بدائل البلاستيك من خلال تكنولوجيا"Made From Stone" والتي يمكن من خلالها تصنيع بدائل البلاستيك من كربونات الكالسيوم.