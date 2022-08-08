وزير السياحة والآثار يتابع مستجدات الأعمال بالمتحف المصري الكبير

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

واصل، الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، اجتماعاته المستمرة التي يعقدها لمتابعة مستجدات الأعمال بالمتحف المصري الكبير والموقف التنفيذي لما تبقى من أعمال به.

حيث عقد اجتماعاً، بمقر الوزارة بالزمالك، مع اللواء عاطف مفتاح المُشرف العام على مشروع المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة به، والدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والدكتور الطيب عباس مساعد الوزير للشئون الأثرية بالمتحف، واللواء إيهاب سالم مساعد الوزير للشئون المالية والاستثمار، والمستشار حازم اللمعي المستشار القانوني للوزير، والمستشار أدهم الجنزوري المستشار القانوني للمتحف المصري الكبير، والأستاذ أحمد رحيمة معاون الوزير للموارد البشرية.

وتم خلال الاجتماع استعراض ما تم تنفيذه مؤخراً من أعمال بالمتحف والمنطقة المحيطة به، وآخر تطورات الأعمال الإنشائية والهندسية ومستجدات الأعمال بمنطقة تشغيل خدمات الزائرين ونقل القطع الأثرية إلى المتحف، بالإضافة إلى متابعة الموقف التنفيذي لآخر الأعمال بمتحف مراكب خوفو والتعديلات الخاصة بسيناريو العرض بالقاعات الرئيسية والملك توت عنخ آمون.

وأكد الوزير خلال الاجتماع على ضرورة الإسراع في تنفيذ ما تبقى من أعمال بالمتحف والانتهاء منها في التوقيتات المحددة لها.