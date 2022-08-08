"المحامين العرب" يدعو لاجتماع طارئ بشأن العدوان الإسرائيلي على غزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام لطفي:

دعا اتحاد المحامين العرب، برئاسة النقيب المكاوي بنعيسى الأمين العام للاتحاد، كافة النقباء والأمناء العامين المساعدين والأعضاء المنضمين للمشاركة في اجتماع طارئ عن طريق تقنية زووم، بشأن العدوان الإسرائيلي الغاشم على الشعب الفلسطيني.

وذكر في بيان له، اليوم الأحد، إنه قد صعد الاحتلال الإسرائيلي هذا الأسبوع عدوانه بشن غاراته الجوية على قطاع غزة، فسقط على إثره الكثير من الأرواح ومن بينهم أطفال وإصابة الكثير من الضحايا وتعرض المنشآت الشكنية والعمرانية لأضرار فادحة.