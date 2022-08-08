بايدن يتوجه إلى مسقط رأسه بمجرد حصوله على تصريح السفر بعد تعافيه من كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (أ ش أ):

حصل الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأحد، على الضوء الأخضر للسفر داخل البلاد بعد صدور النتيجة السلبية بعدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) للاختبار الثاني على مدار يومين متتاليين.

وأشارت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية على موقعها الإلكتروني، إلى أن بايدن (79 عامًا) توجه إلى مسقط رأسه بمدينة شاطئ ريهوبوث في ولاية ديلاوير، اليوم الأحد، بعد حصوله على تصريح السفر، كما أنه من المقرر أن يزور المدن التي دمرتها الفيضانات في ولاية كنتاكي مع السيدة الأولى جيل بايدن، غدا الاثنين.

وأوضحت الصحيفة أن بايدن حصل على نتيجة اختبار إيجابية بإصابته بفيروس كورونا خلال يوليو الماضي، ثم ظهرت النتيجة سلبية بعد خمسة أيام من العلاج المضاد للفيروسات، إلا أنه بعد بضعة أيام ظهرت النتيجة إيجابية مرة أخرى فيما تم وصفه بحالة "ارتداد" استمرت لمدة أسبوع، وكان أول اختبار سلبي له بعد الارتداد أمس السبت.

من جانبه، قال طبيب البيت الأبيض كيفين أوكونور في مذكرة، يوم الأحد، إن بايدن يمكنه إنهاء عزلته و"العودة بأمان إلى الانخراط مع العامة والسفر" بعد اختباره السلبي لليوم الثاني على التوالي.