الهدوء يعود إلى غزة بعد دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ



محمد اسماعيل - القاهرة - غزة - (د ب أ)

عاد الهدوء إلى قطاع غزة مع دخول اتفاق لوقف إطلاق النار بين حركة الجهاد الإسلامي وإسرائيل مساء اليوم الأحد حيز التنفيذ بوساطة مصرية.

وبدأ سريان الاتفاق عند الساعة 11:30 بتوقيت فلسطين المحلي وسبقه بدقائق غارات إسرائيلية على قطاع غزة وإطلاق رشقات من القذائف الصاروخية باتجاه الأراضي الإسرائيلية.

وتم إعلان الاتفاق لإنهاء جولة توتر استمرت ثلاثة أيام بين إسرائيل وحركة الجهاد الإسلامي بمشاركة جماعات مسلحة أخرى مثل الجناح العسكري للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.

وقبل نحو ساعتين من دخول الاتفاق حيز التنفيذ، أعلنت حركة الجهاد رسميا التزامها بوقف إطلاق النار "مع التأكيد على حقنا في الرد على أي عدوان إسرائيلي".

وأصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس بيانا يرحب فيه ب"الجهود الحثيثة" التي بذلتها مصر لإعلان وقف اتفاق إطلاق النار في غزة، معتبرا أن ذلك "يساهم في تهدئة الأمور ورفع المعاناة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني".

وأصدرت وزارة الصحة في غزة حصيلة محدثة لإجمالي عدد الشهداء الفلسطينيين الذي ارتفع إلى 44 من بينهم 15 طفل و4 سيدات و360 إصابة بجراح مختلفة.

وكانت إسرائيل شنت سلسلة غارات جوية مكثفة على قطاع غزة بدأتها باغتيال القيادي العسكري البارز في حركة الجهاد تيسير الجعبري الذي اتهمه بالتخطيط لعمليات ضدها.

وردت الجهاد الإسلامي وجماعات أخرى مسلحة بإطلاق مئات القذائف الصاروخية من قطاع غزة باتجاه الأراضي الإسرائيلية تم اعتراض أغلبها من منظومة القبة الحديدية الإسرائيلية.

ولم تعلن حركة المقاومة الإسلامية "حماس" التي تسيطر على قطاع غزة منذ منتصف عام 2007، عن أي عمليات إطلاق قذائف صاروخية باتجاه إسرائيل.

وتعد جولة التوتر الحاصلة في غزة الأشد منذ مايو 2021 إثر قتال عسكري عنيف بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل استمر 11 يومًا واستشهد أكثر من 255 فلسطينيًا وقتل 13 شخصًا في إسرائيل، وانتهى بوساطة مصرية.