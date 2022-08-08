السيطرة على حريق في عقار شرقي الإسكندرية (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد عامر:

سيطرت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية على حريق اندلع، اليوم الأحد، بعقار غير مأهول بالسكان بمنطقة الحرمين بحي المنتزه ثان، وذلك دون حدوث إصابات.

تلقى قسم شرطة المنتزه ثان بلاغا يفيد نشوب حريق بعقار بشارع السيد نصر بمنطقة الورديان، وانتقل ضباط القسم وقوات إدارة الحماية المدنية رفقة سيارة الإسعاف إلى موقع البلاغ.

وتبين من الفحص نشوب حريق بعقار مكون من طابقين، خالي من السكان، دون حدوث أي إصابات أو خسائر، وجرى السيطرة على الحريق ومنع امتداد النيران للعقارات المجاورة.

وأوضحت هدي أبو كليلة رئيس حي ثان المنتزه، أنه جارى التحقيق في ملابسات وأسباب الحريق، مؤكدة أن الحريق لم يسفر عن أي خسائر في الأرواح.

تحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة المنتزه ثان، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.