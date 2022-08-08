روسيا تعلن تدمير ترسانة أسلحة قدمها الناتو لأوكرانيا

وقالت الوزارة في بيان لها إن "الجيش الروسي دمر في منطقة ميكولايف ترسانة أسلحة حيث تم تخزين 45000 طن من الذخيرة، تم تزويد الجيش الأوكراني بها مؤخرا من قبل الناتو".

وأشارت إلى أنه "تم إصابة 3 مواقع قيادة، بما في ذلك كتيبة من اللواء الآلي الأوكراني 66 في منطقة أوشيريتينو، وكتيبة من لواء الدفاع الإقليمي 109 في منطقة بيريستكا في دونيتسك، فضلا عن القوى العاملة والمعدات العسكرية الجيش الأوكراني في 173 مقاطعة".



ولفتت إلى أن "أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت 8 طائرات بدون طيار أوكرانية في مناطق مستوطنات كراسنوي، تشيرفوني يار، ديبروفنو، بيتروبافلوفكا في منطقة خاركوف، ستاروميكايلوفكا، ريفنوبل ، مالينوفكا في دونيتسك".

وأشارت إلى أن "الطيران الروسي قضى على أكثر من 100 من النازيين الأوكرانيين في خاركوف، وحوالي 200 عسكري أوكراني في دونيتسك".