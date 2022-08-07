شكرا لقرائتكم خبر «إخوان تونس» يلجؤون لسلاح السخرية من الرئيس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في خطوة جديدة لجأ إخوان تونس إلى سلاح السخرية من الرئيس قيس سعيد، حيث سحبت السلطات المحلية في ولاية سيدي بوزيد بتونس صورة للرئيس من على مئذنة على علو عدة أمتار بعد انتقادات ساخرة اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي مشهد أعاد ذاكرة التونسيين إلى سنوات الدعاية السياسية الرسمية للنظام قبل ثورة 2011، علت صورة الرئيس سعيد واجهة إحدى المآذن قبالة ساحة مهرجان في مدينة سيدي علي بن عون وسط غرب تونس.

واجتاحت الصورة منصات التواصل الاجتماعي وعدة صفحات وتحولت إلى مصدر نقاش واسع وانتقادات ساخرة، دفعت سلطات الولاية إلى سحبها.