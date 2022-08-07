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«إخوان تونس» يلجؤون لسلاح السخرية من الرئيس

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- بواسطة أيمن الوشواش - في خطوة جديدة لجأ إخوان تونس إلى سلاح السخرية من الرئيس قيس سعيد، حيث سحبت السلطات المحلية في ولاية سيدي بوزيد بتونس صورة للرئيس من على مئذنة على علو عدة أمتار بعد انتقادات ساخرة اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي مشهد أعاد ذاكرة التونسيين إلى سنوات الدعاية السياسية الرسمية للنظام قبل ثورة 2011، علت صورة الرئيس سعيد واجهة إحدى المآذن قبالة ساحة مهرجان في مدينة سيدي علي بن عون وسط غرب تونس.

واجتاحت الصورة منصات التواصل الاجتماعي وعدة صفحات وتحولت إلى مصدر نقاش واسع وانتقادات ساخرة، دفعت سلطات الولاية إلى سحبها.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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