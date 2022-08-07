«إخوان تونس» يلجؤون لسلاح السخرية من الرئيس

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وفي مشهد أعاد ذاكرة التونسيين إلى سنوات الدعاية السياسية الرسمية للنظام قبل ثورة 2011، علت صورة الرئيس سعيد واجهة إحدى المآذن قبالة ساحة مهرجان في مدينة سيدي علي بن عون وسط غرب تونس.واجتاحت الصورة منصات التواصل الاجتماعي وعدة صفحات وتحولت إلى مصدر نقاش واسع وانتقادات ساخرة، دفعت سلطات الولاية إلى سحبها.
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