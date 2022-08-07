سوريا ترفع سعر البنزين المدعوم 130 %

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وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية «سونا»، أن وزارة التجارة الداخلية السورية قالت في بيان بوقت متأخر يوم السبت، إنها رفعت سعر البنزين المدعوم من 1100 ليرة مقابل اللتر الواحد إلى 2500 ليرة.وهذه المرة الثالثة التي ترفع فيها دمشق أسعار المحروقات خلال هذا العام، وكان آخرها زيادة سعر لتر البنزين المدعوم في شهر مايو الماضي من 750 ليرة إلى 1100 ليرة.
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