شكرا لقرائتكم خبر غوتيريس: العالم يمر بسباق تسلح جديد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عبّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس عن مخاوفه بشأن انتشار الأسلحة النووية عالميا قائلا «إننا نمر الآن بسباق تسلح جديد.. وأنتم ترون الاستثمار في تحديث الترسانات النووية».

وقال غوتيريس - خلال حوارٍ أجراه مع قناة «ان اتش كيه» اليابانية، بعد حضور احتفال بمناسبة الذكرى الـ77 للقصف الذري على هيروشيما - إن هيروشيما أصبحت رمزا عالميا. مضيفا أنه يعتقد بأن المواطنين يشعرون بمسؤولية نقل أهمية نزع السلاح النووي إلى مدن أخرى حول العالم.

وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة عن مخاوفه بشأن «التهديدات النووية الروسية»، قائلا: إن الحرب في أوكرانيا أوجدت «فكرة أن الأسلحة النووية ذات أهمية».

وأبدى الأمين العام مخاوفه بشأن «التهديدات النووية الروسية» والتحركات الأخرى حول العالم التي تتعارض مع قضية نزع السلاح النووي، حيث إنه «من غير المقبول إطلاقا أن يتحدث أصحاب القنابل النووية عن احتمال نشوب حرب نووية».

وتابع قائلا «لقد رأينا نزع السلاح النووي يمضي قدماً في القرن الماضي، ثم فجأة، وقع عكسه».