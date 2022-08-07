الرئيس الأوكراني يشيد بالجيش والأسلحة الغربية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أشاد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بقواته المسلحة التي شن هجمات مضادة ناجحة ضد الجانب الروسي، وشدد على دور الأسلحة الغربية في ذلك.

وقال في خطابه بالفيديو مساء أمس الأول «إن الجيش الأوكراني حقق في الأسبوع الماضي نتائج قوية في تدمير معدات حربية روسية».

وأضاف زيلينسكي «إن أي هجوم على مستودعات ذخيرة العدو، وعلى مواقع قيادته وعلى مخزونات المعدات التكنولوجية الروسية، ينقذ كل أرواحنا، وأرواح الجنود والمدنيين الأوكرانيين».

وشكر الشركاء الغربيين على شحنات الأسلحة السابقة إلى بلاده.

وأشار بوجه خاص إلى دعم الولايات المتحدة، التي أعلنت قبل أيام قليلة عن تسليم مزيد من الأسلحة إلى أوكرانيا بمبلغ 550 مليون دولار.

وذكر أن هذا يجب أن يشمل ذخيرة هيمار لقاذفات الصواريخ المتعددة و 75000 قذيفة مدفعية.

في نفس الوقت طلب المزيد من المساعدة العسكرية.

وتعتزم أوكرانيا التي تدافع عن نفسها ضد الغزو الروسي لما يقرب من ستة أشهر استخدام هذه الأسلحة الأجنبية لاستعادة الأراضي المفقودة.

وفي الآونة الأخيرة شن الجيش الأوكراني عدة هجمات مضادة في جنوب البلاد.

من جهة أخرى تزايدت المخاوف بشأن سلامة أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا بمنطقة زابوريجيا في جنوبي أوكرانيا يوم السبت.

وتسبب خطر إندلاع حريق وحدوث تسرب إشعاعي نتيجة قصف محطة الطاقة النووية في زابوريجيا التي تحتلها روسيا في قلق دولي متزايد.

وقالت الوكالة النووية الحكومية الأوكرانية إنيرهواتوم «إن تشغيل محطة زابوريجيا للطاقة النووية يجري في ظل خطر انتهاك معايير الإشعاع والحماية من الحرائق»، مضيفة أنه لا يزال هناك «خطر حدوث تسرب الهيدروجين وتشتت جسيمات مشعة».