شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد نشاط النائبة هيام الطباخ خلال دور الانعقاد الثانى بمجلس النواب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد دور الانعقاد الثانى لمجلس النواب، نشاطا مكثفا لنواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تحت قبة البرلمان، فى إطار تفاعلهم مع قضايا ومشاكل المواطنين، وفاء للقسم الذى أقسموه برعاية مصالح الشعب رعاية كاملة، وكذلك تنامى الإدراك للدور الوطنى لشباب التنسيقية، ومسئولياتهم تجاه وطنهم.

ويرصد ”الخليج 365” حصاد نشاط النائبة هيام الطباخ، عضو لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، خلال دور الانعقاد الثانى كالآتى:

- استخدام 10 أداة رقابية، من بينها طلب إحاطة بشأن إنشاء مدرسة we للتكنولوجيا التطبيقية بمحافظة كفر الشيخ

- المشاركة فى 48 جلسة عامة

- 60 ظهورا إعلاميا

- المشاركة فى 48 ندوات وفعاليات

- 61 حضورا باللجان النوعية

- 639 طلبات خدمية من بينهم عدم هدم المنازل على جانبى طريق دسوق كفر الشيخ بقرى العجوزين وأبو زيادة من أجل توسعة الطريق والاكتفاء بالحلول الهندسية وفقا لزيارة الفريق كامل الوزير

- 65 زيارة من بينهم استقبال رئيس الجمهورية فى زيارته التاريخية لجامعة كفر الشيخ