شكرا لقرائتكم خبر عن تضامن النواب: مشروع قانون حقوق المسنين حدد الشخص الأولى بالرعاية من كبار السن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب أحمد فتحى، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أنه تم تنظيم زيارات لعدد من منظمات المجتمع المدنى ودور الرعاية لكبار السن للنقاش المجتمعى حول مشروع قانون المسنين.

أضاف النائب أحمد فتحى، فى لقائه مع الإعلامية لبنى عسل، ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر قناة الحياة، أنه تم مطالبة مسمى "المسن الأولى بالرعاية" إلى "السادة المسنين" بشكل عام، مشيرا إلى أن مشروع قانون حقوق المسنين حدد الشخص الأولى بالرعاية من كبار السن من الأشخاص الذين ليس لهم معاش شهري.

وتابع وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، أن هناك 199 نادى للمسنين يجب تطويرهم فى الفترة المقبلة، ودرست لجنة التضامن بمجلس النواب، مع الجهات المعنية بالدولة، كل الأبعاد الخاصة بالمزايا وأشكال الرعاية اللازمة لكبار السن فى مشروع قانون حقوق المسنين.

وأكمل النائب أحمد فتحي: "نطالب بعام المسنين للمشاركة فى كل شئ، وتستطيع الدولة الاستفادة من خبراتهم، ومشروع قانون حقوق المسنين يتضمن برامج مقترحة للاستفادة من خبرات كبار السن".