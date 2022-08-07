شكرا لقرائتكم خبر عن "الوطنية للصحافة" تعلن صرف مكافأة نهاية الخدمة للمحالين للمعاش الخميس القادم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن عبد الصادق الشوربجى، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، أنه سيتم صرف مكافأة نهاية الخدمة للمحالين للمعاش بالمؤسسات الصحفية القومية حتى يوم 31 يوليو 2022، يوم الخميس القادم الموافق 11 أغسطس 2022، وأنه سيتم تحويل المكافأة للزملاء على حساباتهم البريدية أو البنكية.

وكانت الهيئة الوطنية للصحافة قررت فى اجتماعها، اليوم الأحد، برئاسة المهندس عبد الصادق الشوربجى تكليف سامح عبد الله عضو الهيئة برئاسة تحرير الموقع الصحفى الإلكتروني" سبوت"spot.eg والذى أطلقته الهيئة بشكل تجريبى مؤخراً.

كما قررت الهيئة تعيين محمد عبد الله رئيساً لتحرير مجلة الشباب خلفاً لخالد فؤاد حبيب الذى بلغ السن القانونية للإحالة للمعاش، والتجديد لعلى حسن رئيساً لمجلس إدارة ورئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط لمدة ستة أشهر.

وقررت الهيئة فى اجتماعها دمج مجلة لغة العصر فى مجلة الأهرام الاقتصادى وتطوير وتحديث الموقع الإلكترونى، مع احتفاظ العاملين بالإصدارين بكافة وظائفهم وحقوقهم من أجور ومزايا مالية.