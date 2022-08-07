قبل دقائق من بدء الهدنة.. الاحتلال يشن غارات على غزة وحركة الجهاد ترد بدفعة صواريخ

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي غارات مساء الأحد على قطاع غزة قبل دقائق قليلة من بدء سريان الهدنة بين الاحتلال الإسرائيلي وحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية.

وكانت حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، قصفت مستوطنات غلاف غزة مساء الأحد ردًا على غارات الاحتلال، وذلك بعد إعلان موعد الهدنة في الساعة 11:30 مساء الأحد.

هذا وأعلن القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، خالد البطش، أن التهدئة مع إسرائيل ستدخل حيز التنفيذ الساعة 11 والنصف بالتوقيت المحلي الفلسطيني، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك.

من جانبها، أعلنت رئاسة الوزراء الإسرائيلية، أن وقف إطلاق النار في غزة يسري الليلة 11:30 بالتوقيت المحلي، لافتة إلى الاحتفاظ بحق الرد في حالة انتهاك وقف إطلاق النار.

بدوره أعرب رئيس دولة فلسطين محمود عباس، عن ترحيبه بالجهود الحثيثة التي بذلتها جمهورية مصر العربية والتي أدت الى وقف العدوان على قطاع غزة.