اليمن: ثلاث وفيات وستة مفقودين جراء السيول بمأرب

محمد اسماعيل - القاهرة - صنعاء - (د ب أ)

أعلنت الحكومة اليمنية، مساء اليوم الأحد، رصد ثلاث وفيات وستة مفقودين جراء السيول التي سقطت على محافظة مأرب شرقي البلاد خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وقالت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين التابعة للحكومة في تقرير تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) نسخة منه، إن "السيول والأمطار الغزيرة المصحوبة بالعواصف الشديدة التي هطلت خلال الـ 24 ساعة الماضية، تسببت بوفاة ثلاثة أشخاص نازحين في محافظة مأرب".

وأضافت أن" ستة أشخاص آخرين تم رصدهم في عداد المفقودين جراء هذه السيول، فيما أصيب خمسة آخرون".

وأشارت إلى أن" السيول تسببت في تضرر مئات المساكن للنازحين، بما فيها مواد غذائية وإيوائية".

وحذرت الوحدة الحكومية من أن استمرار الأمطار قد يؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني للنازحين بشكل أكبر.

وشددت على أن ما يجري في مخيمات النازحين جراء السيول كارثة إنسانية تحتاج إلى وقفة جادة من قبل شركاء العمل الإنساني، والتحرك العاجل لوضع حد لهذه الكارثة.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت الوحدة ذاتها تضرر أكثر من 16 ألف أسرة نازحة جراء السيول بمأرب خلال الساعات الماضية، بشكل كلي وجزئي.

ويبدأ موسم الأمطار في اليمن، منذ شهر أيار /مايو حتى أيلول/سبتمبر ويسبب عادة بأضرار بشرية ومادية كبيرة جراء ضعف البنية التحتية في البلاد.

الجدير بالذكر أن محافظة مأرب النفطية الواقعة تحت سلطة الحكومة، تعتبر أكبر ملجأ للنازحين في اليمن، حيث تضم أكثر من مليوني نازح، فروا إليها جراء الحرب المستمرة في البلاد منذ أكثر من سبع سنوات.

وحسب الأمم المتحدة، فقد أدت الحرب في اليمن إلى نزوح 3ر4 ملايين شخص، يعيشون ظروفا إنسانية صعبة.