تنسيق الكليات العسكرية 2022.. تفاصيل التقديم في 4 كليات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

صدّق الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، على إعلان قبول دفعة جديدة بالأكاديمية العسكرية المصرية: حربية – بحرية – جوية – دفاع جوي، والكليات العسكرية: الكلية الفنية العسكرية – كلية الطب بالقوات المسلحة – الكلية العسكرية التكنولوجية، من حملة الثانوية العامة والثانوية الأزهرية والشهادات المعادلة،

وينشر الخليج 365 إجراءات التقديم المقررة للالتحاق بالأكاديمية العسكرية المصرية والتي جاءت كالتالي:

طلبة الثانوية العامة والطلبة المحاربين:

وبدأ فتح باب سحب الملفات من مكتب التنسيق بالكلية الحربية بمصر الجديدة، اعتبارًا من يوم السبت الموافق 30 يوليو 2022، وحتى يوم الخميس الموافق 8 سبتمبر 2022، ويتم إجراء اختبار السمات الشخصية والقدرات الذهنية في نفس يوم سحب الملف.

الطلبة المتخصصين:

يكون بدء تسجيل البيانات الابتدائية على الصفحة الرسمية لموقع مكتب تنسيق القبول بالأكاديمية والكليات العسكرية.

الشروط العامة للقبول بالأكاديمية العسكرية

- الثانوية العامة ومايعادلها - المحاربين

1- يكون الطالب مصري الجنسية ومن أبوين وجدين يتمتعان بهذه الجنسية (عن غير طريق التجنس/ وألا يكون الطالب أو أبويه مكتسبين جنسيات أخرى).

2- يكون الطالب حاصلًا على شهادة (الثانوية العامة أو ما يعادلها / شهادة الثانوية الصناعية نظام ثلاث وخمس سنوات / المؤهل الجامعي)، بشرط أن تكون سنة الحصول على المؤهل خلال عام (2022 /2021).

3- يكون الطالب مُقيدًا بإحدى الجامعات أو المعاهد المصرية في حالة الحصول على مؤهل الثانوية العامة أو ما يعادلها عام 2021.

4- ألا يكون قد سبق الحُكم عليه بعقوبة جنائية أو جريمة مخلة بالشرف.

5- يكون الطالب حَسن السير والسلوك.

6- يكون الطالب غير متزوج ولم يسبق له الزواج، ويتعهد بعدم الزواج طوال فترة دراسته بالكلية.

7- ألا يكون الطالب قد استقال أو فُصل تأديبيا من أي ( كلية - معهد - مدرسة ) عسكرية / مدنية.

8- ألا يكون الطالب قد أُعفي من الخدمة العسكرية لعدم اللياقة الطبية.

9- ألا يقل الطول عن 170 سم لجميع الكليات العسكرية عدا الكلية الجوية، والتي يُسمح بها وحتى 158 سم كحد أدنى.

10- يكون الطالب لائقًا طبيًا طبقًا لشروط اللياقة الطبية المقررة من المجلس الطبى العام للقوات المسلحة، ولا يجوز إعادة الكشف الطبي على الطالب في نفس الدفعة المتقدمة خلال العام حالة عدم لياقته الطبية.

11- يجتاز الطالب بنجاح اختبارات اللياقة البدنية، ولا يجوز إعادة هذا الاختبار في نفس الدفعة المُتقدمة خلال العام؛ حال عدم اجتيازه الاختبار.

12- يؤدي الطالب بنجاح؛ اختبار قفزة الثقة في حمام السباحة من ارتفاع 7.5 متر / بدون تردد، ومن أول مرة في زمن لا يزيد عن 3 ثوان من إصدار الأمر بالقفز، وأن يجتاز الطالب الاختبارات النفسية.

13- يجتاز الطالب الاختبار الشخصي (كشف الهيئة) وفقا لتقييم لجنة الاختبار.

14- يجتاز الطالب بتفوق اختبار المعلومات العامة.

15- يجتاز الطالب بتفوق الإختبار التفضيلي ( اللغة الإنجليزية - الحاسب الآلي).

16- يجتاز الطالب الاختبارات الطبية المتقدمة، والتي تشمل (التحاليل التخصصية المتقدمة)، ويُحسب المجموع للثانوية الأزهرية والشهادات الأجنبية بعد معادلة المجموع.

17- يتقدم الطالب بتعهدات كتابية تتضمن الالتزام الكامل بشروط التقدم، مع تأكيد أن تكون البيانات المُدرجة في أوراق القَبول، والتي تم على أساسها؛ قُبول الطالب صحيحة طوال فترة تواجده بالكلية.

18- يكون الطالب حاصلًا على المؤهل من الجامعات الحكومية / الخاصة فقط، وليس (المعاهد العليا أو الأكاديميات)، ويلتزم الطالب الحاصل على المؤهل من الجامعات الحكومية / الخاصة، بالتوقيع على الإقرار الموجود بالملف، والمُتضمن معاملة الطالب بالدرجة العلمية العسكرية الحاصل عليها وليس المؤهل الجامعي، ويُسمح للضباط الاحتياط وأفراد القوات المسلحة الموجودين بالخدمة؛ التقدم بنفس الشروط والضوابط، ويشترط إجادة السباحة كشرط أساسي لاختبارات الكلية البحرية، بالإضافة إلى بيان المستندات المطلوب تجهيزها ومكان استخراجها موجود على الصفحة الرسمية لموقع مكتب تنسيق القبول بالأكاديمية والكليات العسكرية على الإنترنت، ويجب على الطالب وولى أمره؛ السعي لإحضار هذه الأوراق من الآن، نظرا لأن استخراجها يستغرق وقتا طويلا؛ يؤدي إلى تأخير وتعطيل إجراءات القبول.

الشروط العامة للقبول (المتخصصين ذكور- إناث)

تضاف الشروط الآتية، بالإضافة لجميع الشروط العامة السابقة:

1- يتم إرفاق بيان المعاملة التجنيدية للذكور، ويتم استخراجها من إدارة التجنيد أو منطقة التجنيد التابع لها الطالب المتقدم.

2- ألا يقل الطول عن 170 سم للذكور، و155 سم للإناث، ويُسمح للضباط الإحتياط و الضابطات المكلفات وأفراد القوات المسلحة الموجودين بالخدمة، بالتقدم بنفس الشروط والضوابط.

3- تلتزم الطالبات المقبولات بالكلية الحربية، بارتداء الزي العسكري؛ المقرر لهن، والمصدق عليه من وزارة الدفاع من تاريخ ضمهن، وبعد تخرجهن، وتتعهدن بإقرار كتابي بذلك.

يذكر أنه في إطار ما توليه الدولة المصرية من تطوير وإنجازات على كافة الأصعدة، وطبقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية - القائد الأعلى للقوات المسلحة، بإنشاء الأكاديمية العسكرية المصرية (طبقا للقانون رقم 149 لسنة 2022)، وتتمركز بالقيادة الإستراتيجية / محافظة القاهرة، والتي تضم (الكلية الحربية - الكلية البحرية - الكلية الجوية - كلية الدفاع الجوي).