رئيس فلسطين: نرحب بجهود مصر لوقف العدوان على غزة

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

أعرب رئيس دولة فلسطين محمود عباس، عن ترحيبه بالجهود الحثيثة التي بذلتها جمهورية مصر العربية والتي أدت الى وقف العدوان على قطاع غزة.

وثمن الرئيس الفلسطيني، وفق ما ذكرته "وفا"، مواقف الرئيس عبد الفتاح السيسي المتواصلة في نصرة الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.

واعتبر أن هذه الجهود تساهم في تهدئة الأمور ورفع المعاناة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني نتيجة هذا العدوان سواء في القدس أو غزة أو في باقي الأراضي الفلسطينية.

وأفاد مصدر مسئول، بأنه في إطار حرص مصر على إنهاء حالة التوتر الحالية في قطاع غزة، كثفت مصر اتصالاتها مع كافة الأطراف لاحتواء التصعيد الحالي.

وفي ضوء تلك الاتصالات تدعو مصر إلى وقف إطلاق النار بشكل شامل ومتبادل، اعتبارًا من ساعت 23:30 مساء يوم 7 أغسطس 2022 بتوقيت فلسطين.

وتبذل مصر جهودها للإفراج عن الأسير خليل العواودة ونقله للعلاج، والعمل على الإفراج عن الأسير بسام السعدي في أقرب وقت ممكن.