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التنبؤ بالفيضان: هذه الأماكن تشهد سقوط أمطار حتى يوم 9 أغسطس

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

أعلن مركز التنبؤ بالفيضان التابع لوزارة الموارد المائية والري، خرائط سقوط الأمطار خلال الأيام المقبل.

ونشر مركز التنبؤ اليوم الأحد، صورا للخرائط والنماذج خلال الفترة من 7 أغسطس وحتى 9 أغسطس 2022.

ونوه المركز، إلى أن خريطة سقوط أمطار خلال فترة التنبؤ بالفيضان ستكون كالتالي:

الأحد 7 أغسطس:

قد تتعرض مناطق من جنوب محافظة البحر الأحمر؛ لسقوط أمطار خفيفة تصل لـ3 مم.

الاثنين 8 أغسطس:

قد تتعرض مناطق من جنوب محافظة البحر الأحمر؛ لسقوط أمطار خفيفة تصل لـ3 مم.

الثلاثاء 9 أغسطس:

قد تتعرض مناطق من جنوب محافظة البحر الأحمر؛ لسقوط أمطار خفيفة تصل لـ3 مم.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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