التنبؤ بالفيضان: هذه الأماكن تشهد سقوط أمطار حتى يوم 9 أغسطس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:
أعلن مركز التنبؤ بالفيضان التابع لوزارة الموارد المائية والري، خرائط سقوط الأمطار خلال الأيام المقبل.
ونشر مركز التنبؤ اليوم الأحد، صورا للخرائط والنماذج خلال الفترة من 7 أغسطس وحتى 9 أغسطس 2022.
ونوه المركز، إلى أن خريطة سقوط أمطار خلال فترة التنبؤ بالفيضان ستكون كالتالي:
الأحد 7 أغسطس:
قد تتعرض مناطق من جنوب محافظة البحر الأحمر؛ لسقوط أمطار خفيفة تصل لـ3 مم.
الاثنين 8 أغسطس:
قد تتعرض مناطق من جنوب محافظة البحر الأحمر؛ لسقوط أمطار خفيفة تصل لـ3 مم.
الثلاثاء 9 أغسطس:
قد تتعرض مناطق من جنوب محافظة البحر الأحمر؛ لسقوط أمطار خفيفة تصل لـ3 مم.