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بالأسماء.. حركة تنقلات رؤساء وحدات مرور القليوبية

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محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

صدق اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، اليوم الأحد، على حركة تنقلات بين رؤساء وحدات مرور القليوبية.

أعد الحركة العميد محمد أبو سعد مدير مرور القليوبية، والعقيد محمد سعد وكيل الإدارة، حيث جرى تعيين المقدم محمد النواتي لمرور شبرا الخيمة، والنقيب بسام رضا للفحص.

والرائد محمد محروس رئيسًا لوحدة مرور شبين القناطر، والرائد محمد رضا للفحص، والرائد روبير رضا رئيسًا لوحدة عرب جهينة، والرائد محمد السيسي لوحدة مرور العبور، والنقيب عبد العزيز بلبيسي للفحص بالعبور.

كما تضمنت الحركة النقيب حاتم عبد الستار لمرور الخانكة، والنقيب محمد شداد لمرور طوخ، والرائد محمود العيلة رئيسًا لوحدة مرور بنها، والرائد هاني حجازي لمرور قليوب، والنقيب أحمد عبد الباقي لمرور القناطر الخيرية.​

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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