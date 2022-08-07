فتوى حوثية.. دعم الجماعة بديلا عن صوم عاشوراء

مع امتهان ميليشيا الحوثي النصب، لجمع أكبر عدد من الأموال، واستغلالهم حتى للمناسبات الدينية وتسخيرها لصالحهم، بدأ الحوثيون من نهاية الأسبوع الماضي حملاتهم الإعلانية وخطبهم في كافة جوامع ومساجد العاصمة صنعاء، لاستغلال يوم عاشوراء، والترويج لتوجهاتهم، حيث ذكر مصدر في صنعاء أن خطباء الحوثيين ينشرون بدعة أن الدعم المالي من كل شخص أو أسرة للمجهود الحربي، يعادل الصيام ويكفي عنه، متجاهلين الدين والعقيدة.

خزعبلات مستمرة

يضيف المصدر، بأن الحوثيين يستغلون كل المناسبات المعروفة أو تلك التي أدخلوها لليمن، من أجل النهب، عن طريق دعوتهم للناس في الخطب، وكل ذلك من أجل تحقيق مبتغاهم من الكسب المادي.

ويوهم خطباؤهم الناس بأن عاشوراء هو يوم إنقاذ للبشرية، ويحتاج من كل الناس دعم المجهود الحربي، إضافة إلى توجيه الناس بضرورة اتباع ما يقوم به الحوثيون وادعائهم بأن ذلك وفق التوجيهات الإلهية، وغير ذلك من الخزعبلات التي من شأنها أن تقوم بتضليل الناس.

أهداف الاحتيال

أكد عضو جمعية علماء اليمن، وعضو تواصل علماء اليمن بوزارة الشؤون الإسلامية السعودية الدكتور محمد بن علي بن راجح، أن أهداف الحوثيين من عاشوراء هو لجمع الأموال وتأكيد أحقية الحكم وسوق الأتباع للجبهات، ونشر العقائد المتطرفة، بالإضافة إلى إشغال الناس عن فضائحهم وصدهم عن معرفة الحق.

وأنهم يهدفون من بدعة عاشوراء أيضا إلى زرع الحقد والتكفير، والسب والشتم واللعن للصحابة والأمة، ثم بذلك يستحلون الدماء والأموال والأعراض.

وبين بأن هذه المناسبة والخطب المحدثة والمبتدعة، جعلوها وسيلة وطريقة خبيثة ورخيصة، لتحقيق وتطبيق أهداف إجرامية مدمرة، عبر جباية الأموال والمليارات بالباطل، تحت مسمى إقامة عاشوراء وذلك بالحديد والنار، والقوة والبطش والنهب والسلب والغصب.

وسعيهم المستمر لتحقيق وتأكيد خرافة الحق الإلهي في الحكم، والسيطرة على حكم اليمن بالانقلاب على السلطة بالقوة والقتل، والحديد والنار والسجون والإرهاب. وتجميع وتجييش الشباب المغرر بهم لعسكرتهم، وسوقهم للجبهات القتالية ومحارق الموت والفناء، ليصلوا عبر جثثهم للسلطة والثروة باليمن.

ولا يخفى بأن اتخاذهم لمناسبة عاشوراء هو أيضا لنشر العقائد الخامنئية الحوثية الإرهابية المتطرفة، و لنشر ثقافة العداء والبغضاء.

معاداة الإسلام

أوضح راجح أن الحوثيين يسعون أيضا للتغطية على جرائمهم، وشغل الناس عن معرفة الحق.

لذلك يدعو الجميع أن يعدوا العدة لحماية دينهم، بالوقوف مع الجبهات الشرعية العسكرية، ومع الجبهة العلمية الدعوية التوعوية الثقافية، لبيان الحق والدفاع عن الدين والتوحيد والعقيدة الصحيحة.

مع بيان تاريخ وأفعال الحوثيين قديماً وحديثاً، وتحصين المجتمعات الإسلامية من قبل العلماء والمشايخ، والدعاة والأكاديميين والمتخصصين، وتوجيه الإعلام بمختلف وسائله لذلك.

أهداف الحوثيين من عاشوراء

جمع الأموال

تأكيد أحقية الحكم

جمع الأتباع للجبهات

نشر العقائد المتطرفة

إشغال الناس عن فضائحهم

صد الناس عن معرفة الحق