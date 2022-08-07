17 مفقودا في حريق منشأة كوبية

اندلع حريق في مدينة ماتانزاس الكوبية بسبب صاعقة، حيث أسفرت أربعة انفجارات وألسنة اللهب عن إصابة 121 شخصًا وفقدان 17 من رجال الإطفاء. وقالت السلطات الكوبية إنه تم العثور على جثة مجهولة في وقت متأخر من بدء الحريق.

عاصفة رعدية

وكان رجال الإطفاء وغيرهم من المتخصصين لا يزالون يحاولون إخماد الحريق في قاعدة ماتانزاس سوبرتانكر، حيث بدأ الحريق خلال عاصفة رعدية ليلة الجمعة، حسبما أفادت وزارة الطاقة والمناجم. وقالت السلطات إنه تم إجلاء نحو 800 شخص من حي دوبروك الأقرب للحريق.

وقالت الحكومة إنها طلبت المساعدة من خبراء دوليين في «دول صديقة» من ذوي الخبرة في قطاع النفط.

وذكر نائب وزير الخارجية كارلوس فرنانديز دي كوسيو إن الحكومة الأمريكية عرضت مساعدة فنية لإخماد النيران. وقال في حسابه على تويتر إن «الاقتراح في أيدي مختصين للتنسيق الواجب».

وقالت وكالة الأنباء الكوبية الرسمية إن البرق أصاب دبابة مما أدى إلى اندلاع حريق وانتشر الحريق فيما بعد إلى دبابة ثانية.

ومع تحليق طائرات هليكوبتر عسكرية في سماء المنطقة لإلقاء المياه على النيران، تصاعد عمود كثيف من الدخان الأسود من المنشأة وانتشر غربًا على بعد أكثر من 100 كيلومتر (62 ميلًا) باتجاه هافانا.

في وقت لاحق السبت، قالت وزارة الصحة في بيان إنه تم العثور على جثة وأن المسؤولين يحاولون التعرف عليها.

يأتي الحادث في الوقت الذي تعاني فيه كوبا من نقص في الوقود. ولم ترد أنباء فورية عن كمية النفط التي احترقت أو كانت معرضة للخطر في منشأة التخزين التي تضم ثمانية خزانات عملاقة تحتوي على النفط المستخدم في وقود محطات توليد الكهرباء.