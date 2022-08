رشقوهم بالحجارة داخل منازلهم.. مستوطنون يعتدون على الفلسطينيين بمدينة الخليل بالضفة (فيديو)

المنامة - ياسر ابراهيم - تداول رواد شبكات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر إلقاء مستوطنين الحجارة على فلسطينيين، داخل منازلهم، في مدينة الخليل بالضفة الغربية.

المقطع الذي يقول مصوره إنه صُور في شارع الشلالة، السبت 6 أغسطس/آب 2022، أظهر عناصر من جيش الاحتلال وهم يتفرجون على الواقعة دون التدخل لوقف المستوطنين عن رشق الحجارة.

كان أهالي الخليل قد نظموا وقفة وسط المدينة تنديداً بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة عشية اليوم الأول للعدوان، ورفعوا لافتات كُتب عليها: "كلنا غزة. كلنا مقاومة"، و"المقاومة طريق الحرية"، و"درب التحرير يبدأ من غزة".

تأتي اعتداءات المستوطنين في الخليل، فيما اقتحم أكثر من ألفي مستوطن المسجد الأقصى بمدينة القدس الشرقية، الأحد 7 أغسطس/آب 2022، بحراسة مشددة من الشرطة الإسرائيلية، بحسب دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس.

ورفع المستوطنون العلم الإسرائيلي، فيما رفع المصلون التكبيرات.

في السياق، أدانت الخارجية اللبنانية، اقتحام الشرطة والمستوطنين الإسرائيليين باحات المسجد الأقصى، معتبرةً أن هذا "الخرق الخطير يهدد السلم والأمن الدوليين".

الوزارة قالت في بيان إن "اقتحام الشرطة والمستوطنين الإسرائيليين باحات المسجد الأقصى المبارك، يشكل خرقاً خطيراً للقانون الدولي وللوضع التاريخي والقانوني القائم في مدينة القدس ودور العبادة".

ولليوم الثالث على التوالي، تواصل إسرائيل هجماتها على قطاع غزة، ضد أهداف قالت إنها تتبع لحركة "الجهاد الإسلامي"، مقابل إطلاق الحركة رشقات صاروخية، وقذائف هاون باتجاه مواقع ومستوطنات إسرائيلية.

Settlers attack Palestinian homes with stones on Al-Shallala Street in the center of Hebron.

مستوطنون يهاجمون منازل فلسطينية بالحجارة في شارع الشلالة وسط مدينة الخليل. pic.twitter.com/oOQsA9FxY3 — TPYXA ⚡ Middle East 🇸🇩 🇮🇷 (@MEPaper1090) August 6, 2022

(عربي بوست)