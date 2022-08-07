زيلينسكي يدعو إلى رد دولي أكثر صرامة بعد قصف روسيا لمحطة نووية

07 أغسطس , 2022
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (أ ف ب).
دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الأحد إلى رد دولي أقوى تجاه ما وصفه «بالإرهاب النووي» الروسي بعد قصف محطة زابوريجيا للطاقة النووية، وهي الأكبر في أوروبا.
وقال الرئيس الأوكراني على تويتر إنه دعا خلال مكالمة هاتفية مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل إلى فرض عقوبات على الصناعة النووية الروسية والوقود النووي الروسي.
وقالت شركة الطاقة النووية الحكومية الأوكرانية في وقت سابق إن عاملاً أصيب عندما قصفت القوات الروسية محطة زابوريجيا للطاقة النووية مساء السبت.
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