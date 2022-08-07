تركيا تطلق عملية مسلحة ضد «الكردستاني»

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت وزارة الداخلية التركية أمس إطلاق عملية أمنية جديدة ضد مسلحي منظمة حزب العمال الكردستاني في ولاية ماردين جنوب شرق البلاد.

ونقلت وكالة أنباء «الأناضول» التركية عن الوزارة أن 528 عنصرا أمنيا يشاركون في العملية، التي تأتي في إطار سلسلة عمليات رامية لاجتثاث المنظمة.

وتطلق السلطات التركية بصورة متكررة عمليات أمنية في مناطق جنوب شرق البلاد ضد مسلحي منظمة «حزب العمال الكردستاني».

وتجدر الإشارة إلى أن «حزب العمال الكردستاني» مصنف منظمة إرهابية في كل من تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

ووفقا للبيانات التركية، قتلت المنظمة نحو 40 ألف شخص خلال أنشطتها الانفصالية المستمرة منذ أكثر من 30 عاما.