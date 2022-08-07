شكرا لقرائتكم خبر عن ملخص ونتيجة مباراة مانشستر سيتي ووست هام اليوم 7-8-2022 في الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي الفوز على وست هام بهدفين دون رد في إطار الجولة الأولى من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم لموسم 2022-2023، في المباراة التي احتضنتها ملعب لندن الأولمبي معقل فريق وست هام، والتي أقيمت اليوم الأحد الموافق 7 أغسطس الجارى.

مانشستر سيتي ووست هام

وكان مانشستر سيتي قد حقق فوز غالى في بداية الموسم الكروى لكرة القدم بهدفين دون رد، حيث سجل الفريق السماوي هدفين كل هدف في شوط، حيث سجل إيرلينج هالاند الهدف الأول في الدقيقة السادسة والعشرين من ركلة جزاء، وينتهى الشوط الأول بتقدم مانشستر سيتي بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني سجل إيرلينج هالاند الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة الثانية والسبعين لتنتهي المباراة بفوز مانشستر سيتي بهدفين دون رد.

وكان مانشستر سيتي قد دخل المباراة بالتشكيلة التالية: