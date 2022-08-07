شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة مانشستر يونايتد القادمة في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة لها والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يبحث الكثير من عشاق الكرة الأوروبية والعالمية في كل مكان من معرفة ماهو موعد مباراة مانشستر يونايتد القادمة في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم لموسم 2022-2023، وذلك بعد مواجهة فريق برايتون اليوم الأحد الموافق السابع من شهر أغسطس الجارى.

موعد مباراة مانشستر يونايتد القادمة

ومن المُنتظر أن يكون موعد مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد القادمة ضد برينتفورد يوم السبت المقبل الموافق الثالث عشر من شهر أغسطس الجارى في إطار الجولة الثانية من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم لموسم 2022-2023.

وتنطلق فعاليات المباراة في تمام الساعة السادسة والنصف مساءًا بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة، وفي تمام الساعة السابعة والنصف مساءًا بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية، وفي تمام الساعة الثامنة والنصف مساءًا بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات العربية المتحدة.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد القادمة ضد برينتفورد

ومن المُنتظر أن تذُاع فعاليات مباراة مانشستر يونايتد القادمة ضد برينتفورد عبر قناة بين سبورت بريميوم 1 الناقل الوحيد لمباريات البريميرليج في الشرق الأوسط.