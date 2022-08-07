توقيف مالك ملهى في تايلاند إثر حريق قتل فيه 15 شخصاً (أ ف ب).

أوقفت الشرطة التايلاندية مالك ملهى ليلي اندلع فيه حريق أودى بحياة 15 شخصاً بالقرب من مدينة باتايا السياحية بجنوب شرق بانكوك، على ما أفاد مسؤولون امنيون الأحد.

اندلع الحريق قرابة الساعة الواحدة الجمعة في ملهى «ماونتن بي» في منطقة ساتاهيب على بعد نحو 150 كيلومترًا جنوب شرق بانكوك.

والسبت ارتفعت الحصيلة إلى 15 قتيلاً وفقاً لمنظمة للإغاثة وعُثر على غالبية الجثث ملقاة بالقرب من مدخل الملهى وفي بيوت الراحة وعليها حروق بليغة.

وأكد مسؤول بالشرطة بمقاطعة شنبوري الأحد أن مالك الملهى بونغسيري بنبرنسغ سلم نفسه للشرطة إثر نشر مذكرة توقيف في شأنه.

وقال المسؤول لوكالة فرانس برس إنه موقوف وستطلب الشرطة موافقة من المحكمة الإثنين لمواصلة توقيفه طوال التحقيق.

وقال الشرطي إن الرجل (27 عاماً) سيلاحق بتهمة القتل بسبب الإهمال وعدم حيازته على ترخيص من أجل المشروبات.