07 أغسطس , 2022
توقيف مالك ملهى في تايلاند إثر حريق قتل فيه 15 شخصاً (أ ف ب).
أوقفت الشرطة التايلاندية مالك ملهى ليلي اندلع فيه حريق أودى بحياة 15 شخصاً بالقرب من مدينة باتايا السياحية بجنوب شرق بانكوك، على ما أفاد مسؤولون امنيون الأحد.
اندلع الحريق قرابة الساعة الواحدة الجمعة في ملهى «ماونتن بي» في منطقة ساتاهيب على بعد نحو 150 كيلومترًا جنوب شرق بانكوك.
والسبت ارتفعت الحصيلة إلى 15 قتيلاً وفقاً لمنظمة للإغاثة وعُثر على غالبية الجثث ملقاة بالقرب من مدخل الملهى وفي بيوت الراحة وعليها حروق بليغة.
وأكد مسؤول بالشرطة بمقاطعة شنبوري الأحد أن مالك الملهى بونغسيري بنبرنسغ سلم نفسه للشرطة إثر نشر مذكرة توقيف في شأنه.
وقال المسؤول لوكالة فرانس برس إنه موقوف وستطلب الشرطة موافقة من المحكمة الإثنين لمواصلة توقيفه طوال التحقيق.
وقال الشرطي إن الرجل (27 عاماً) سيلاحق بتهمة القتل بسبب الإهمال وعدم حيازته على ترخيص من أجل المشروبات.
كانت هذه تفاصيل خبر توقيف مالك ملهى في تايلاند إثر حريق قتل فيه 15 شخصاً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المجلة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.